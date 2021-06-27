Ürdün Kralı 2. Abdullah Bağdat’ta

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah’ı Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda karşıladı.

Ürdün Kralı 2.Abdullah, Irak-Mısır-Ürdün üçlü zirvesine katılmak üzere Bağdat'a geldi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

Salih, Kral 2. Abdullah ile Irak, Mısır ve Ürdün arasında ticari ve ekonomik alanda üçlü iş birliğinin güçlendirilmesi konusunu ele aldı. İkili ayrıca üç ülke arasında enerji ve elektrik akımı iş birliğini de görüştü.

Ürdün Kralı için Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından da hükümet sarayında resmi karşılama töreni düzenleneceği belirtildi.

Başkent Bağdat'ta dünden bu yana zirve kapsamında herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

Üçlü zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Irak'a gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Cumhurbaşkanı Salih tarafından resmi törenle karşılanmıştı.

Bağdat'ta üçüncüsü yapılacak zirve daha önce sırasıyla Mısır ve Ürdün'de düzenlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.