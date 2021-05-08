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Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca

Ürdün, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırısını 'barbarca' olarak değerlendirdi. Saldırının kabul edilemez olduğu belirtildi.

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08.05.2021 03:49:52
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, İsrail güçlerinin dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Harem-i Şerif'te namaz kılanlara yönelik plastik mermi ve ses bombasıyla müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıya yönelik tepkisini ifade etti.

"Harem-i Şerif'e yapılan baskının ve barış içinde ibadet edenlere yönelik saldırının, açık bir ihlal ve barbarca bir davranış" olarak nitelendirildiği açıklamada, kabul edilemez bu saldırılar kınandı.

Fayiz, Aksa'daki cemaatin can güvenliğinden sorumlu tuttuğu İsrail'i, bölgede yükselen tansiyon konusunda uyardı.

"İsrail güçleri derhal Aksa'dan çıkarılmalı"

Fayiz, İsrail yetkililerine de uluslararası insan hakları yasalarına göre işgalci bir güç olarak yükümlülüklerine riayet etme; ihlallere, saldırılara ve provokasyonlara son verme çağrısı yaptı. 

"Mescid-i Aksa'da, Eski Şehir'de ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Kudüslülere yönelik apaçık saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada Fayiz, uluslararası toplumdan Aksa'da, Eski Şehir'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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