Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırarak nota verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini tahliye etmeye zorlanması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etmek için İsrail'in Amman Maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yusuf el-Batayna, İsrailli maslahatgüzarına, Mescid-i Aksa'da yaşananların uluslararası hukuku ve kentin tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiğini ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini iletti.

Batayna ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılması ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin tehlikeli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.