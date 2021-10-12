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TIMETURK / DÜNYA / Ürdün ile İsrail arasında anlaşma!

Ürdün ile İsrail arasında anlaşma!

Ürdün, İsrail ile 50 milyon metreküp su alımını öngören anlaşma imzaladı.

2 Gün Önce
2021-10-12 14:45:27
Ürdün ile İsrail arasında anlaşma!

Ürdün devlet televizyonu internet sitesinde Su Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak konuyla ilgili bir haber yayınladı.

Habere göre, her iki taraftan teknik komiteler, iki ülkenin Su Bakanlarının da bulunduğu bir toplantıda ilgili anlaşmaya imza attı.

Ürdün'ün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması'nda yer alan miktara ek olarak, 50 milyon metreküp su alımını öngören anlaşmanın nerede yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Her iki ülkeden de anlaşmayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail medyasında nisan ayında çıkan haberlerde, 2010 yılında taraflar arasında imzalanan bir anlaşmayla Tel Aviv yönetiminin Ürdün'ün ek su talebine onay verdiği belirtilmişti.

Ürdün ile İsrail, temmuz ayında Ürdün'e yıllık 50 milyon metreküp daha su satılmasına onay veren bir anlaşma imzalamıştı.

Ürdün, küresel su endeksine göre dünyanın su konusunda en fakir ikinci ülkesi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

NETANYAHU SONRASI İSRAİL-ÜRDÜN İLİŞKİLERİNDE İYİLEŞME YAŞANDI

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde gergin geçen Tel Aviv-Amman ilişkilerinde Naftali Bennett'in İsrail'in yeni başbakanı olmasının ardından gözle görülür bir ivme yakalanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise 8 Temmuz'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Amman'da bir araya gelmişti.

Walla gazetesi de Bennett'in yine temmuz ayında Kral Abdullah ile Amman'da gizlice görüştüğünü yazmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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