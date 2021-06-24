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Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı

Honduras'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Ürdün ve Filistin tarafından kınandı.

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24.06.2021 21:44:59
Ürdün ile Filistin, Honduras'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, atılan adımın reddedildiği ve kınandığı, bunun uluslararası kararlara aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kudüs kentinin durumunun değiştirilmesi hedefiyle yapılacak herhangi bir değişikliğin de hukuksuz ve geçersiz olacağı hatırlatıldı.

Kapsamlı ve adil bir barışın önemine işaret edilen açıklamada, BM kararları gereği iki devletli çözümün uygulanmasının zorunluluğu vurgulandı.

"Kararı en sert ifadelerle kınıyoruz"

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "BM kararları ve uluslararası hukuk ihlali anlamına gelen Honduras'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını en sert ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Honduras Devlet Başkanı'nın yanılıştan yana karar aldığının belirtildiği açıklamada, bunun üzücü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin nakil kararının işgal güçlerinin Filistin halkına karşı ihlallerinin tırmandığı bir döneme denk gelmesine dikkat çekildi.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Batı Kudüs'e taşınan büyükelçilik binasının açılışını, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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