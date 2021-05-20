Ürdün Dışişleri Bakanı: Filistin için her türlü çabayı harcayacağız
Ürdün Dışişleri Bakanı “İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz” dedi.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, "Kudüslüler uluslararası hukukla korunmuştur ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini savunmak hukuku savunmaktır" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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