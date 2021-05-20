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Ürdün Dışişleri Bakanı: Filistin için her türlü çabayı harcayacağız

Ürdün Dışişleri Bakanı “İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz” dedi.

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20.05.2021 18:34:14
Ürdün Dışişleri Bakanı: Filistin için her türlü çabayı harcayacağız

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İşgalin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, "Kudüslüler uluslararası hukukla korunmuştur ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini savunmak hukuku savunmaktır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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