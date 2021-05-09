Ürdün'den İsrail'e ''Doğu Kudüs'' notası

Ürdün, Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik nedeniyle İsrail'e diplomatik nota vererek tepkisini gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, son günlerde Doğu Kudüs'te tırmanan gerginlikle alakalı yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerinin durması için harekete geçtiğini ve bu konuda çaba sarf ettiğini belirtti.

Fayiz, Bakanlığın İsrail makamlarına protesto notası gönderdiğini ve son iki günde Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere tepki gösterildiğini ifade etti.

İsrail makamlarının ihlallerine devam etmesi karşısında uyarıda bulunulduğunu aktaran Fayiz, Tel Aviv yönetiminden İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasının istendiğini kaydetti.

Fayiz, Bakanlığın ayrıca İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirme çabalarını reddettiğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.