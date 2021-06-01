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Ürdün'den, Irak ordusuna eğitim teklifi

Ürdün, Irak ordusunun savaş becerilerini geliştirmek için Irak'a yardım teklifinde bulundu.

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Google News - Timeturk
01.06.2021 22:32:07
Ürdün'den, Irak ordusuna eğitim teklifi

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah, başkent Bağdat'ta Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ile görüştü.

Görüşmede, Irak ordusuna her türlü iş birliği ve desteği sunmayı önemsediklerini kaydeden Huneyti, ülkesinin, savaş becerilerini geliştirmek için Irak ordusuna eğitim vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Irak Genelkurmay Başkanı Yarullah da Ürdün'ün, Irak güvenlik güçlerine eğitim düzeyinde yardım ve destek sağlama noktasındaki rolünden övgüyle söz etti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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