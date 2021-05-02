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Ürdün’den Hristiyanları engelleyen İsrail’e tepki

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine katılma isteyen Hristiyanların İsrail polisince engellenmesine tepki gösterdi.

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02.05.2021 01:51:51
Ürdün’den Hristiyanları engelleyen İsrail’e tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin kutsal ateş ayinine katılmayı engelleyen İsrail polisini kınadığını belirtti.

Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs'te işgal ile duran bir güç olarak İsrail makamlarının, kentte hukuki ve tarihi statükoya saygı göstermesi gerektiğini hatırlatan Fayiz, dini uygulamaların engellenmemesi talebinde bulundu.

Fayiz, Kudüs'teki kiliselere ya da özellikle ramazan ayında Mescidi Aksa'ya gitmek isteyen Kudüslülere engel çıkartılmamasını istedi.

Fayiz ayrıca uluslararası toplumu, Kudüs'te süregelen ihlalleri durdurması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te dün, Kıyamet Kilisesi'ndeki "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen, aralarında papazların da bulunduğu bazı Ortodoks Hristiyanlar, kiliseye çıkan dar sokaklarda yürürken İsrail polisinin engeliyle karşılaşmıştı.

Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün kutsal kabul edilip çeşitli şekillerde kutlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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