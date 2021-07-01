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Ürdün'deki darbe girişimi davasında mahkeme prenslerin tanıklık etmesi talebini reddetti

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davasında, bazı prenslerin tanıklık için mahkemeye çağrılması talebi reddedildi.

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01.07.2021 23:30:07
Ürdün'deki darbe girişimi davasında mahkeme prenslerin tanıklık etmesi talebini reddetti

El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalının internet sitesinde yer alan haberde, mahkemenin savunma avukatlarının eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, Ali bin Hüseyin ve Haşim bin Hüseyin'in tanık olarak dinlenmesi talebini reddettiği belirtildi.

Ürdün kamuoyunda "fitne davası" olarak bilinen davada, tutuklu yargılanan tanıklardan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın avukatı Muhammed el-Afif dün yaptığı açıklamada, prenslerin tanıklık yapmaları için mahkemeye çağrılmasını talep ettiğini ve kararın bugün verileceğini duyurmuştu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA ise mahkemenin, davanın görülmesini 6 Haziran Salı gününe ertelediğini aktardı.

21 Haziran'da görülmeye başlanan davanın duruşmaları devlet gizliliği gereği basına kapalı yapılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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