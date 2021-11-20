Ünlü yönetmenden CIA'ya suçlama: Suikastla ilgili gerçeği gizlediler

ABD Başkanı John F. Kennedy suikastını anlatan belgesel çeken dünyaca ünlü yönetmen Oliver Stone, bu siyasi cinayetin CIA tarafından örtbas edildiği iddiasının gerçek olduğunu iddia etti.

Oscar ödüllü ABD'li yönetmen Oliver Stone'un çektiği "JFK Tekrar Gözden Geçirmek: Yansımanın İçinden" adlı belgesel filmi 12 Kasım'da ülkesinde vizyona girdi. Stone, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) 1963'te öldürülmesine odaklanan belgeselle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

75 yaşındaki yönetmen, 1991'de çektiği "JFK" filmiyle başkanın öldürülmesiyle ilgili şaibeye dikkat çekmişti. Ardından ABD'li yetkilileri, 2029 yılına kadar gizli kalması gereken suikastla ilgili belgeleri kademeli olarak yayımlamaya ikna etmişti. Milliyet'in haberine göre, Şimdi de yeni belgeseliyle konuyu gündeme getiren Stone, ABD'nin dış istihbarat teşkilatı CIA'in suikastla ilgili gerçeği gizlediği iddiasının komplo teorisi değil, bir "gerçek" olduğunu söyledi. Belgesel için tarihçiler, adli tıp uzmanları ve davayla ilgilenen kişilerle röportaj yapan yönetmen, "Bir ABD başkanını tüm dünyanın gözü önünde güpegündüz öldürdüğünüzde, insanlar büyük güçlerin iş başında olduğunu hemen hissettiler" dedi. 1963'teki soruşturmada Teksas'ta Kennedy'nin aracına ateş eden komünizm sempatizanı Lee Harvey Oswald'in suikastı tek başına gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Ancak tutuklandığında kendisinin bir kurban olduğunu ve Kennedy'yi öldürmediğini söyleyen Oswald da suikasttan iki gün sonra Jack Ruby tarafından öldürülmüştü. Davanın bir başkanlık soruşturması olan Warren Komisyonu tarafından tek taraflı görüldüğünü belirten Stone, "O soruşturmadaki kanıtlar bugün geçerli olamaz" dedi. Stone belgeselinde komisyonun tutarsızlıklarına da odaklanıyor. Belgeseliyle izleyicilerini, Sovyetler Birliği'nde yaşamış ve Küba'nın komünist lideri Fidel Castro'yu destekleyen broşürler dağıtan Oswald'ın CIA ile bağlantıları bulunduğuna, aslında bir çifte ajan olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca, belgeselde Oswald'ın tek keskin nişancı olması durumunda merminin Kennedy'yi arkadan vurması gerektiği de belirtiliyor. Ancak gizliliği kaldırılan belgelerde 40 tanık, Kennedy'nin kafasındaki bir kurşunun önden girip arkadan çıktığını gösteren bir delik olduğunu belirtiyor.

DOKTOR "BANA BASKI YAPILDI" DEMİŞTİ

1963'te suikasttan sonra Parkland Hastanesi'nde Kennedy'yi kurtarmaya çalışan Dr. Malcolm Perry, başkanın boyundaki yaranın önden olduğunu belirtmişti. Soruşturma komisyonuna ise merminin hangi yönden geldiğinden "emin olmadığını" söylemişti. Ancak Perry daha sonra bir cerrah arkadaşına, yaralanmanın "tartışmasız" önden olmasına rağmen, bir gizli servis ajanının bunu söylememesi için "ona baskı yaptığını" açıklamıştı. Öte yandan, belgeselde Kennedy'ye yönelik benzer başarısız suikast planları olduğu ve bu kanıtların yok edildiği de iddia ediliyor. Suikast kayıtları inceleme kurulundaki Yargıç John Tunheim de Oliver Stone'a kanıtların gizli servisler tarafından yok edildiğine inandığını aktardı.

Kaynak: milliyet.com.tr

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