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TIMETURK / DÜNYA / Ünlü yönetmen Sean Penn savaşı belgeselleştirmek için Ukrayna’da

Ünlü yönetmen Sean Penn savaşı belgeselleştirmek için Ukrayna’da

Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Sean Penn, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı belgesel haline getirmek için Ukrayna'ya gitti.

2 Saat Önce
2022-02-25 13:04:16
Ünlü yönetmen Sean Penn savaşı belgeselleştirmek için Ukrayna’da

Oscar ödüllü ünlü aktör ve yönetmen Sean Penn, Rusya'nın ülkeyi işgali hakkında bir belgesel çekmek ve işgali belgelemek için Ukrayna'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Yönetmen, şu anda Ukrayna'da meydana gelen tüm olayları kaydetmek ve dünyaya Rusya'nın ülkemizi işgali hakkındaki gerçeği anlatmak için özel olarak Kiev'e geldi" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Sean Penn, bugün Ukrayna'da Ukrayna'yı destekleyenler arasında. Ülkemiz, böyle bir cesaret ve dürüstlük gösterisi için ona minnettar."

Penn'in, Doğu Avrupa'ya gelişinden bu yana cumhurbaşkanlığı ofisini ziyaret ettiği ve Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, yerel gazeteciler ve Ukrayna ordusu mensuplarıyla görüştüğü bildiriliyor.

Aktör, belgeseline hazırlanmak için Kasım ayında da Ukrayna'yı ziyaret etmişti. Bu ziyaret sırasında Azak bölgesine gitmiş ve Ukrayna ordusuyla görüşmüştü.

Penn, yıllar boyunca bir dizi savaş karşıtı ve insani çabaya katılan bir isim. Ayrıca Instagram sayfasına göre, "dünya genelinde yetersiz hizmet alan toplulukları krizler boyunca ve ötesinde desteklemek için çalışan" bir sivil toplum kuruluşu olan Community Organized Relief Effort'un (CORE) kurucu ortağı konumunda. .

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