Ünlü yönetmen Putin'le tartıştı

Rus basının ünlü yönetmen ile Putin'in tartışmasını konuşuyor.

Rusya'da ünlü sinema yönetmeni Aleksandr Sokurov'un, katıldığı bir toplantıda Başkan Putin ile polemiğe girmesi yankı yarattı. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, bu konuyla ilgili kaygınlanan Sokurov'un tutuklanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Sokurov ile Putin arasında, çevrimiçi canlı gerçekşeşen Kremlin İnsan Hakları Konseyi toplantısında kameraların önünde tartışma yaşanmıştı.

Konseyin üyesi olan, muhalif çıkışları ile bilinen 70 yaşındaki yönetmen Sokurov, Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerini kastederek, “Rusya Federasyonu'nun içinde kalmak istemeyen toprakların serbest bırakılması” önerisini getirdi.

Ünlü yönetmen, Rusya'nın farklı ülkeleri ve "de facto" cumhuriyetleri (Kuzey Osetya ve Abhazya gibi sadece Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı cumhuriyetler kastediliyor) desteklemek için çok fazla masraf yapmasını da eleştirdi.

Bu sözlere tepki gösteren ve "Sizinkisi konuşma değil manifesto oldu" diyen Putin ise Sokurov'a “talk show” yapmaması yönünde uyarıda bulundu.

“Kimin bizimle yaşamak isteyip istemediğini nereden biliyorsunuz?” diyen Rus liderin sözünü kesen Sokurov, "Buyurun bunu kontrol edelim" dedi.

Putin sözlerine devam ederek, “Bunu kontrol ettik. Aynı zamanda anayasa oylaması ile... İnsanların nasıl oy verdiklerine bakın. Sizi temin ederim ki, insanların ezici çoğunluğu neyle karşılaşacaklarını anlıyor. Sevgili Aleksandr Nikolaeviç, Yugoslavya'nın halinin bizim topraklarımızda tekrarlanmasını mı istiyorsun?” diye konuştu. Putin sözünü kesmeye devam eden ünlü yönetmene, "Sizi çok uzun zamandır tanıyorum ve çok büyük saygı duyuyorum ama her zaman doğru düşünmüyorsunuz. Burada fikir alışverişinde bulunalım, polemik değil" dedi. Putin yine de ünlü yönetmeni kendisini ziyarete gelmeye ve bu konuları konuşmaya davet etti ve "Uzun süredir görüşmedik" diyerek Sokurov'un gönlünü aldı.

Ertesi gün bir demeç veren Sokurov, polemikten pişmanlık duyduğunu söyledi, bu tartışmanın ardından "tutuklanabileceği" ihtimalini reddetmeyip, "Bu gerçekleşirse, kaçınamam" dedi. Ünlü yönetmen, sözlerinin etrafından histeri yaratmaya gerek olmadığını, istenirse Putin ile çay içip fikilerini anlatabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ile tartışmaya giren Sokurov'un tutuklanmasının “söz konusu bile olamaacağını” söyledi.

Putin'in Sokurov'a karşı çok olumlu yaklaşımı olduğunu beliten Peskov, “Ama anlaşmazlık anlaşmazlıktır” ifadesini kullandı.

Sokurov'a sert tepki gösteren Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov ise, Rusya Federasyonu'ndan asla ayırlmayacaklarını söyledi ve savcılardan Sokurov hakkında "bölücülük" suçundan soruşturma başlatmalarını istedi.

Kaynak: turkrus.com