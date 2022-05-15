DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Karısını elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
MİT'ten ''Kobani'' operasyonu: Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi
Reklam Kurulu tüketiciyi aldatanlara 17 milyon lira ceza kesti
The Guardian: Ukrayna, Türk Bayraktar TB2’ler ile büyük bir propaganda başarısı elde ediyor
ABD'deki süpermarket saldırganı, katliam anlarını canlı yayınlamış!
Mahkum 21. bölüm izle Fox TV | Mahkum son bölüm izle (21.bölüm) | Mahkum yeni bölüm tek parça full HD izle (21.bölüm)
Pakistan'da askeri konvoya intihar saldırısı
Bakan Nureddin Nebati Güldür Güldür paylaşımı | Güldür Güldür bakan olayı nedir? Güldür Güldür Show hangi bakanı konu aldı?
Bill Gates aşı iddiaları hakkında konuştu: Gülmek zorundayım
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! 1 kişi öldü
Dünyaca Ünlü Genç İsimleri Bir Araya Getiren “NEXT by TRT World Forum” Geniş Katılımla Gerçekleşti
Eurovision 2022'nin birincisi Ukrayna oldu
'Tüm komplocuları bir videoya kaydettim, bana bir şey olursa, bu video halkın önünde açıklanacak'
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ünlü yazardan yine Putin'i kızdıracak paylaşım!

TIMETURK / DÜNYA / Ünlü yazardan yine Putin'i kızdıracak paylaşım!

Ünlü yazardan yine Putin'i kızdıracak paylaşım!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinden itibaren tepki gösteren ve kınayan ünlü Amerikalı yazar Stephen King, yine Putin'i kızdıracak paylaşımda bulundu. King, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Putin bir köpekle uğraştığını sandı. Kurt olduğu ortaya çıktı. Ukrayna'ya şan olsun!' diye yazdı.

3 Saat Önce
2022-05-15 08:51:19
Ünlü yazardan yine Putin'i kızdıracak paylaşım!

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürerken tepkiler ve yaptırım kararlarının da arkası kesilmiyor.

Savaşın başladığı günden bu yana Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken ve ‘Korku Kralı' olarak da anılan dünyaca ünlü Amerikalı romancı Stephen King, yine Putin'i kızdıracak paylaşımlarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırmadan önce bu ülkeyi hafife aldığını söyleyen Amerikalı yazar Stephen King, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Putin bir köpekle uğraştığını sandı. Kurt olduğu ortaya çıktı. Ukrayna'ya şan olsun!" diye yazdı.

pa2

Mart ayının başında Stephen King, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kitapların Rusya'da yayınlanması için yeni sözleşmeler imzalamayı reddettiğini açıklamıştı.

Ukrayna'yı açıkca desteklediğini gizlemeyen ve Putin'in eylemlerini kınayan ünlü romanca King, Ukrayna'da Rusya ile olan savaşın Putin'in savaşı olduğuna inanıyor.

Yazar King, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Ukrayna'da çocuklar ve kadınlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ellerinde ölüyor. Putin hepimizi öldürmeden ortadan kaybolmalı” demişti.

pay1

king5

Ukrayna'ya olan desteğini her zaman ifade eden King, 'Ukrayna'nın yanındayım' yazan tişörtlü fotoğrafın, 'Genelde fotoğraflarımı paylaşmam ama, bugün bir istisna.' notuyla paylaşmıştı.

74 yaşındaki yazar King, bir diğer paylaşımında da "Putin, uzun ve kötü şöhreti kariyerinde ilk kez aptal gibi görünüyor. Bu muhtemelen onun için bir şok." demişti.

king3

King, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlamasından önceki bir açıklamasında da durumu, 'oyun alanında büyük çocuğun küçüğü çocuğu dövmesine' benzetti. King'e göre, bu durumda, Putin'i durdurmak için bir veya iki tekme atmak yerinde olacaktı.

King'e göre, Rusya halkının Ukrayna'da neler olduğunu anlaması hayati önem taşıyor. Stephen King, "Yanlış bilgi duvarını yıkmanın son derece önemli olduğunu" vurgulamıştı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş