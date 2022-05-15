Ünlü yazardan yine Putin'i kızdıracak paylaşım!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ilk günlerinden itibaren tepki gösteren ve kınayan ünlü Amerikalı yazar Stephen King, yine Putin'i kızdıracak paylaşımda bulundu. King, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Putin bir köpekle uğraştığını sandı. Kurt olduğu ortaya çıktı. Ukrayna'ya şan olsun!' diye yazdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürerken tepkiler ve yaptırım kararlarının da arkası kesilmiyor.

Savaşın başladığı günden bu yana Twitter'dan yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken ve ‘Korku Kralı' olarak da anılan dünyaca ünlü Amerikalı romancı Stephen King, yine Putin'i kızdıracak paylaşımlarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırmadan önce bu ülkeyi hafife aldığını söyleyen Amerikalı yazar Stephen King, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Putin bir köpekle uğraştığını sandı. Kurt olduğu ortaya çıktı. Ukrayna'ya şan olsun!" diye yazdı.

Mart ayının başında Stephen King, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kitapların Rusya'da yayınlanması için yeni sözleşmeler imzalamayı reddettiğini açıklamıştı.

Ukrayna'yı açıkca desteklediğini gizlemeyen ve Putin'in eylemlerini kınayan ünlü romanca King, Ukrayna'da Rusya ile olan savaşın Putin'in savaşı olduğuna inanıyor.

Yazar King, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Ukrayna'da çocuklar ve kadınlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ellerinde ölüyor. Putin hepimizi öldürmeden ortadan kaybolmalı” demişti.

Ukrayna'ya olan desteğini her zaman ifade eden King, 'Ukrayna'nın yanındayım' yazan tişörtlü fotoğrafın, 'Genelde fotoğraflarımı paylaşmam ama, bugün bir istisna.' notuyla paylaşmıştı.

74 yaşındaki yazar King, bir diğer paylaşımında da "Putin, uzun ve kötü şöhreti kariyerinde ilk kez aptal gibi görünüyor. Bu muhtemelen onun için bir şok." demişti.

King, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlamasından önceki bir açıklamasında da durumu, 'oyun alanında büyük çocuğun küçüğü çocuğu dövmesine' benzetti. King'e göre, bu durumda, Putin'i durdurmak için bir veya iki tekme atmak yerinde olacaktı.

King'e göre, Rusya halkının Ukrayna'da neler olduğunu anlaması hayati önem taşıyor. Stephen King, "Yanlış bilgi duvarını yıkmanın son derece önemli olduğunu" vurgulamıştı.