DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Yanık'tan önemli açıklamalar
Necmettin Batırel: Erdoğan'ın uyguladığı sistem 'Nobel ekonomi ödülü'ne layık görülecek
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasında dikkat çeken yenilik
Kuzey Koreli hackerlar, 2021 yılında 400 milyon dolarlık kripto para çaldı
Ali Babacan: Evlerde elektrik faturası yangını var
Bilim insanları, insan beyni hakkında yeni bir bulgu keşfetti
MasterChef 2021'in şampiyonu belli oldu
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler
Bülent Ersoy: Komutanın şemsiye tuttuğundan haberim yoktu, vebali bana ait değil
Yunanistan, bu yıl asgari ücrete ikinci kez zam yapma kararı aldı
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında
Borsa, altın, dolar, euro: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yüksek Seçim Kurulu, seçime girecek siyasi partileri belirledi
Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
CIA'nın Ukrayna askerlerini 'direniş' için eğittiği iddia edildi

TIMETURK / DÜNYA / Ünlü tenisçi Novak Djokovic gözaltına alındı

Ünlü tenisçi Novak Djokovic gözaltına alındı

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın kaldırılması için yeniden mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Sırp raket Novak Djokovic'in bu sabah gözaltına alındığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-01-15 08:13:41
Ünlü tenisçi Novak Djokovic gözaltına alındı

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin yetkilerini kullanarak vizesini iptal etmesi üzerine avukatları aracılığıyla yeniden Melbourne'deki Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesine başvuran Djokovic, Göçmen Bakanlığı görevlilerine ifade vermesinin ardından Avustralya Sınır Koruma görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Mülteci gözaltı merkezine nakledileceği bildirilen Djokovic'in davası sonuçlanana kadar gözaltında tutulması bekleniyor.

Avustralya Federal Mahkemesinde görülecek dava sonuçlanana kadar Avustralya'dan sınır dışı edilmeyeceği mahkemenin kararıyla garanti altına alınan Sırp raket, mahkemenin lehine bir karar vermemesi durumunda sınır dışı edilecek.

Mahkemenin, Bakan Hawke'nin vize iptali kararını ortadan kaldırması durumunda ise ünlü tenisçi, pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ilk tur maçında korta çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından tutulduğu otelden ayrılan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finallerinin oynandığı Rod Laver Arena'da antrenmanlarına başlamıştı.

Djokovic'in avukatlarından gelen belgeleri inceleyen Bakan Hawke, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal ettiğini bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş