Ünlü tenisçi Novak Djokovic gözaltına alındı

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın kaldırılması için yeniden mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Sırp raket Novak Djokovic'in bu sabah gözaltına alındığı açıklandı.