Ünlü rapçiden rahat itiraf: Hiç kitap okumadım

Ünlü ABD'li rapçi Kanye West, katıldığı bir yayın sırasında hayatında hiç kitap okumadığını söyledi.

Tüm zamanların en iyi rapçileri arasında gösterilen ve çarpıcı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Kanye West, katıldığı bir podcast yayınında şaşırtıcı bir itirafta bulundu.

"HİÇ KİTAP OKUMADIM"

Alo Mind Full podcast'ine katılan rapçi, yayın sırasında "Hiç kitap okumadım” dedi.

"BRÜKSEL LAHANASI YEMEK GİBİ BİR ŞEY”

Podcast sunucusu Danny Harris'in kendisine bir kitap önermesiyle bu açıklamayı yapan West, “Bu kitabı okumadığımı söyledin ama ben zaten hiç kitap okumadım ki. Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

West, konuşmasına "Konuşmak ise Giorgio Baldi'de ravioli yemek gibi" dedi. Giorgio Baldi, Hollywood ünlülerinin sıklıkla gittiği lüks bir İtalyan restoranı.

ÇÖP POŞETİ TARTIŞMASI

Realite şov yıldızı Kim Kardashian ile birlikteliğiyle ve eski eşine yönelik sert söylemleriyle de sık sık gündeme gelen ünlü rapçi geçtiğimiz günlerde yeni bir tartışma başlatmıştı.

Ünlü ABD merkezli giyim markası Gap ile YeezyxGap adında ortak bir koleksiyon hazırlayan West, kıyafetlerin çöp poşetlerinde satılmasını istedi.

45 yaşındaki rapçinin bu satış stratejisi sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Bir kullanıcı yaptığı paylaşımda "Mağaza çalışanları bedeninizi bulmanıza yardımcı olmuyor, poşetleri iyice deşmeniz lazım" dedi.

Koleksiyondaki sweatshirt'lerin fiyatı 240-260 dolar iken tişörtlerin fiyatları 60-140 dolar arasında. Mağazaya gelen müşteriler, bu fiyata çöp poşetinin içinden kıyafet almanın saçmalık olduğuna dair yorumlarda bulundu.

“BEN BİR MUCİDİM"

Kıyafetlerin mağazalarda askılarda ya da raflarda satılmaması üzerine eleştirilen West ise evsizlerin kendisine ilham verdiğini söyleyerek “Ben bir mucidim. Bu bir şaka değil. Fikirlerim için özür dilemeyeceğim” açıklamasında bulundu.

NTV .