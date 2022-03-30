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Ünlü oyuncu Jim Carrey'den tokat yorumu: Will Smith tutuklanmalıydı
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Ünlü oyuncu Jim Carrey'den tokat yorumu: Will Smith tutuklanmalıydı

ABD'li ünlü oyuncu Jim Carrey, Oscar ödülleri töreninde Chris Rock'a tokat attığı için Will Smith'in hapse girmesi gerekliydi dedi.

1 Saat Önce
2022-03-30 14:03:49
Ünlü oyuncu Jim Carrey'den tokat yorumu: Will Smith tutuklanmalıydı

Oscar ödülleri törenindeki tokat olayına tepkiler sürüyor.

"CBS Mornings" programına konuşan ünlü oyuncu Jim Carrey, Oscar ödülleri törenine damga vuran tokat olayıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

tokatson

Carrey, Smith'in sahneye çıkıp Rock'a tokat atmasının daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalması gerektiğini, tutuklanması gerektiğini söyledi.

Carrey, "Ben olsaydım bu sabah Will'e 200 milyon dolarlık dava açtığımı açıklardım çünkü o video sonsuza kadar orada kalacak. Her yerde olacak. Bu hakaret çok uzun sürecek." dedi.

Ne olmuştu?

Ödül töreninin komedyen sunucusu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca siyahi oyuncu sahneye gelerek Rock'a tokat atmış ve Smith'in "karımın adını ağzına alma diye" iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan olayın ardından, Kral Richard filmindeki oyunculuğuyla "En İyi Aktör" ödülünü almak üzere sahneye çıkan siyahi oyuncu Will Smith, olay için Akademi Yönetiminden ve diğer adaylardan özür dilediği konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.

Tören sonrasında Akademi Yönetimi, sahnede yaşanan olayla ilgili, "Akademi şiddeti hiçbir şeklini tasvip etmez." şeklinde bir tweet atmış, paylaşımın altında Smith'i eleştiren birçok yorum yapılmıştı.

Kaynak: TRT Haber .

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