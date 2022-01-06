DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ortodokslar ve Katolikler, Noel'i neden farklı tarihlerde kutluyor?
Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm ne zaman yayınlanacak?
TİHEK sözleşmeli personel alacak
Türkiye'deki Rus blogger gözüyle: Türk-Rus evlilikleri neden dağılıyor?
BUDO'dan sefer iptalleri
Apple, bu defa da borsaları altı üst etti
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın Filistin’e desteği İsraillileri kızdırdı
Savunma sanayii için önemli gün
Kazakistan'da olaylar sürüyor! Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya'dan yardım istedi
İsviçre ordusunda mesajlaşma uygulamaları yasaklandı
Kaçak mafya üyesi Google Haritalar yardımıyla yakalandı
Mehmetçik'ten Bahar Kalkanı bölgesindeki çocuklara yatak ve yorgan yardımı
Kral Kupası'nda Real Madrid üst tura çıktı
Türk vatandaşlığına kabul şartları değişikti! Erdoğan imzaladı
Polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

TIMETURK / DÜNYA / Ünlü oyuncu Emma Watson’ın Filistin’e desteği İsraillileri kızdırdı

Ünlü oyuncu Emma Watson’ın Filistin’e desteği İsraillileri kızdırdı

Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Hermione Granger karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından yaptığı Filistinlilere destek veren paylaşımı ile İsrail’i kızdırdı ve anti-semitizm ile suçlandı.

1 Saat Önce
2022-01-06 08:02:28
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın Filistin’e desteği İsraillileri kızdırdı

The Guardian gazetesinin haberine göre, Watson Instagram hesabında Bad Activist Collective isimli Filistin yanlısı aktivistlerin ‘Dayanışma bir eylemdir' yazılı pankartlarla yürüdüğü ana ilişkin bir fotoğraf paylaştı.

Watson, fotoğrafın altına da Sarah Ahmed adlı bir aktivistin şu sözlerini ekledi;

“Dayanışma, çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma, bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma, aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır.”

Filistinli aktivistlerden büyük destek gören bu paylaşım, İsrailli yetkililerden sert eleştiriler aldı.

emma

Daha önce Binyamin Netanyahu hükümetinde Bilim Bakanı ve İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Danny Danon, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Watson'ı anti-semitizm suçlamasında bulundu.

İsrail'in şu anki BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da ünlü yıldıza tepki göstererek, Twitter hesabından, şu açıklamayı yaptı;

“Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçek hayatta yaramaz. Eğer yarasaydı, büyücülük dünyasında kullanılan sihir (kadınlara baskı yapan ve İsrail'in yok edilmesini amaçlayan) Hamas'ın ve (terörü destekleyen) Filistin Yönetimi'nin kötülüklerini ortadan kaldırabilirdi. Bunu ben de desteklerdim.”

31 yaşındaki Watson, 2015 yılında Time dergisinin en etkili 100 insan listesine girdi.

2014 yılında BM İyi Niyet Elçisi seçilen Watson, 2019 yılında da G7 ülkelerinin kadın hakları konusundaki danışma kuruluna seçildi.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş