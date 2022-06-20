Ünlü film yönetmeni, cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Yönetmen Paul Haggis, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Yönetmen Paul Haggis, İtalya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından, ‘ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve ağır yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.

Haggis'in avukatı Priya Chaudhry, yönetmenin 'masum' olduğunu ifade eden bir açıklama yayınlayarak "İtalya yasalarına göre kanıtları tartışamam. Ancak Bay Haggis hakkındaki tüm suçlamaların düşeceğinden eminim. O tamamen masum ve gerçeğin bir an önce ortaya çıkması için yetkililerle tam iş birliği yapmaya istekli" sözlerine yer verdi.

İTALYAN BASINI DA YER VERDİ

The Guardian'ın aktardığı habere göre, savcılığın yazılı açıklamasını yayınlayan İtalyan haber ajansı La Presse, yabancı bir kadının iki gün boyunca cinsel saldırıya uğradığını, kadının yaşananlardan sonra hastaneye gittiğini belirtti.

DÖRT KEZ DAHA SUÇLANMIŞ

İtalya'da film festivali kapsamında bulunan Haggis hakkında festivalin organizatörleri Variety'ye "Paul Haggis'in cinsel saldırı iddiasıyla gözaltında tutulduğu haberini 'dehşetle' öğrendiklerini ve şoke olduklarını" söyledi.

Haggis, daha önce de iki cinsel saldırı ve iki cinsel taciz vakasında suçlanmıştı.