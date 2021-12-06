Ünlü Çinli tenisçi Peng Shuai'ye ne oldu? Peng Shuai kimdir? Peng’in takipçilerine ne oldu?

Çin'in en popüler tenisçilerinden biri olan Peng Shuai, sosyal medya sitesi Weibo'da eski bir üst düzey politikacıya yönelik cinsel saldırı iddialarını ortaya attıktan kısa bir süre sonra, kişisel hesabı sansürlendi.

2 Kasım tarihinde gerçekleşen bu olaydan sonra ünlü tenisçinin sağlığı ve nerede olduğu konusundaki endişeler devam etti.

Ünlü Tenisçi Peng'in gönderilerine ne oldu?

2 Kasım'da Weibo'da eski bir Çin başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli ile cinsel ilişkiye zorlandığını iddia eden bir gönderi yayınladı. Bu gönderi bir saat içinde çabucak kayboldu. Çevrimiçi olarak zamanda geriye gitmenizi sağlayan Wayback Machine internet aracını kullanarak, o günün sonunda gönderiden hiçbir iz kalmadığı görülebilmektedir. Peng'in 2 Kasım'dan beri Weibo'da paylaşım yapmadığını görülmektedir. Bu, yüksek profilli bir sporcunun ilk kez sansürlenmesi değil. Geçen yıl, eski Çin uluslararası futbolcusu Hao Haidong, emekli bir badminton oyuncusu olan karısı Ye Zhaoying ile birlikte açıkça Çin'in iktidardaki Komünist Partisinin kaldırılması çağrısında bulunduktan sonra internette sansürlendi.

Peng'in takipçilerine ne oldu?

Weibo kullanıcıları, tıpkı Twitter'dakiler gibi, normalde gönderilere yanıt olarak yorum gönderebilirler. Ancak, Peng'in kendi progili ile ilgili yorumlar engellendi ve takipçilerinin (yarım milyondan fazla) bir sohbete katılmasını imkansız hale getirdi. Bunun yanı sıra spesifik olarak Peng adına yapılan aramalarda da bir kısıtlama olduğu görülmektedir. Arama butonuna Peng yazıldığı taktirde sonuçlar kısıtlanmış şekilde ortaya çıkmaktadır.

Adı için Weibo'da görünen tek arama sonucu, 22 Kasım'da Pekin'deki Fransız Büyükelçiliği'nden, Peng hakkında bilgi eksikliği konusundaki endişeleri dile getiren bir gönderi ile görülebilmektedir. Şu anda Weibo'da Peng Shuai ile ilgili başka içerikler de var. Ancak bu görüntüler Peng'in eski tenis maçlarından görüntüleri içermektedir.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Peng'in "özgürce iletişim kurmasına izin verilmediği" ve "cinsel saldırı iddiasına karşı çıktığı için baskı gördüğü" endişesiyle Hong Kong da dahil olmak üzere Çin'deki tüm turnuvaları askıya almaya karar verdi. WTA'nın Weibo'daki en son iki gönderisine yapılan yorumlar şu anda engellendi, ancak hesab hala kullanılabilir durumda.

Ek olarak, diğer kullanıcılar tarafından Peng'e atıfta bulunan Weibo gönderileri de kaldırıldı. 3 Kasım'da Çinli tenis yorumcusu Ouyang Wensheng, "Umarım güvendesinizdir" ve "Ne kadar çaresiz olmalı" yazdığı iki gönderi uygulama tarafından kaldırıldı. Sansürden kurtulmak için bazıları yaratıcı çözümler buldu. Weibo kullanıcıları, doğrudan Zhang Gaoli'ye atıfta bulunmak yerine, ona benzer isimlerle veya Çince'de aynı baş harflere sahip isimlerle atıfta bulundular. Ancak yetkililer bu konuda çok akıllı ve bu şekilde sansürden kaçmaya çalışan paylaşımlar da hızla kaldırıldı.

Şimdiye kadar, ana akım devlet medyası bu olaydan uzak durdu.

Douyin (Çin TikTok'u) ve popüler video paylaşım platformları Kuaishou ve Bilibili gibi diğer sosyal medya siteleri de olayla ilgili hassas terimler için sınırlı arama erişimi getirdi.

Soru-cevap web sitesi Zhihu'da, "Peng Shuai" adı girildiğinde sonuç görünmüyor. Ancak, "Zhang Gaoli" arandığında, onu kahraman bir lider olarak gösteren paylaşımlar var.

Peng'in görünümlerine tepkiler ne oldu?

Geçen ay, Bayan Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile görüntülü sohbette görüştü. IOC, yakın zamanda ikinci görüşmeye katıldığını, onunla "düzenli temas halinde kalacağını" ve "Ocak ayında kişisel bir toplantı yapacağını" söyledi.

Bundan önce, Çin hükümetine bağlı bir medya kuruluşu olan Global Times'ın editörü Hu Xijin, Twitter'da onu halka açık olarak gösteren videolar yayınlamıştı. 20 Kasım'da yayınlanan bir haberde Peng, diğer insanlarla bir restoranda yemek yiyordu. Sohbet sırasında gruptan bir erkek "yarın 20 Kasım" diyor ve 21 Kasım diyen bir kadın tarafından düzeltiliyor.

Son günlerde halk arasında görüldüğüne dair hiçbir video ve haber Çin sosyal medyasında bulunmuyor. Buna ek olarak WTA, bu videoların onun hakkındaki endişelerini hafifletmediğini söylüyor.

Dünyanın en yüksek profilli tenisçilerinden bazıları, Peng'in nerede olduğunu sorguluyor. Dünyanın bir numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic, insanları Peng'i bulmaya çağırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.