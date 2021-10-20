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Ünlü aktör Jude Law, mülteci çocukları temsil eden Kukla Amal ile buluştu

Ünlü aktör Jude Law, Suriyeli mülteci çocukları temsil eden dev kukla ile İngiltere'de buluştu

2 Saat Önce
2021-10-20 10:17:59
Ünlü aktör Jude Law, mülteci çocukları temsil eden Kukla Amal ile buluştu

Ünlü İngiliz aktör Jude Law, mültecilerle dayanışma göstermek için, Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre boyundaki ‘Kukla Amal' ile buluştu.

48 yaşındaki İngiliz oyuncu, Türkiye'den başladığı yolculuğunu İngiltere'de sürdürecek olan Kukla Amal ile Folkestone şehrinde yan yana geldi.

Dev kukla, dört aylık yolculuğuna temmuz ayı sonunda Gaziantep'ten başlamıştı. Yolculuk İngiltere'deki turun ardından sona erecek.

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İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan ‘Kukla Amal', annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Kukla, İngiltere'de Canterbury, Londra, Oxford, Coventry, Birmingham, Barnsley, Sheffield ve Manchester şehirlerini gezecek. Seyahat, 3 Kasım'da sona erecek.

Dev kukla Türkiye'den başlayan yolculuğunu bugüne dek Yunanistan, İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika ve Fransa'da sürdürdü.

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Gittiği ülkelerde pek çok festivale katıldı, hatta Papa tarafından kutsandı.

24 Ekim'de Amal için Londra'daki Victoria and Albert Museum'da 10'uncu yaş günü kutlaması yapılacak.

Bu, Jude Law'ın mülteci sorununa dikkat çekmek için ilk kez toplum karşısına çıkışı değildi. Law, 2016'da Folkestone'daki göçmen kampını ziyaret ettiğinde onu korumak için tutulan güvenlik görevlilerinin, aktörün arabaya bindiği anlarda göçmenler tarafından taş yağmuruna tutulduğu bildirilmişti.

Ünlü yıldız, Fransız yetkililerin kampın güneyini yıkması nedeniyle tahliye edilen çocuk mültecilerin, içinde bulunduğu kötü durumu vurgulamak için kuzey Fransa'ya yolculuk yapmıştı.

Öte yandan Amal, Gaziantep'te yola çıkarken tuttukları ışıklarla kuklaya yolu gösteren mülteci aileler ve çocukları arasından ilerlemiş ve vatandaşlar tarafından da ilgi görmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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