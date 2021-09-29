United Airlines, aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracak

ABD'li havayolu şirketi United Airlines, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama devam ederken, büyük ya da küçük ölçekli çok sayıda işletme de çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor.

Chicago merkezli havayolu şirketi United Airlines, şirkette çalışan personelin yüzde 99'unun bu pazartesi gününe kadar aşı olduğuna dair kanıt gösterdiğini açıkladı.

Şirket, şimdi, toplam işgücünün yüzde 1'ine tekabül eden yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

United Airlines'ın CEO'su Scott Kirby ve yöneticisi Brett Hart, salı günü çalışanlara gönderdikleri bilgilendirmede, "Bu inanılmaz derecede zor bir karardı, ancak ekibimizi güvende tutmak her daim birincil önceliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirmede, "United'ın ABD'deki tüm çalışanlarının aşı olmasını talep etmemiz oldukça basit bir gerekçeye dayanıyordu; insanlarımızı güvende tutmak ve gerçek şu ki, aşı zorunluluğu işlediğinde ve herkes aşılandığında herkes daha güvende olur" denildi.

'AŞI ZORUNLULUĞUNDAN SONRA İŞ BAŞVURULARINDA ARTIŞ'

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, çalışanlar için aşı zorunluluğu getirilmesinin ardından 'iş başvurularında artış yaşandığı' öne sürüldü.

United, ABD'de aşı zorunluluğuna riayet etmeyen çalışanlarını işten çıkaran dört hava yolu şirketinden biri.

6 ÇALIŞAN DAVA AÇTI

Halihazırda şirketin aşılanmış 67 bin çalışanının dışında kalan yaklaşık yüzde 3'lük bir azınlık, dini ya da tıbbi gerekçelerle muafiyet talep ediyor.

Geçen hafta şirketin 6 çalışanı, aşı olmaktan muaf çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma kararı nedeniyle United Airlines'a dava açmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.