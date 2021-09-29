DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında? Ersan Şen'in mesleği nedir?
Borsa güne yükselişle başladı
Sıra dışı kafe; hesap yok, gönlünden ne koparsa...
Yapılandırmada yarın son gün! Yüzde 90'ı silinecek
Biden’ın 'soğuk savaş' açıklamasına Çin’den yanıt
Çin’den Biden’a 'yeni soğuk savaş’ cevabı
Ekonomik güven endeksi yükseldi
Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı
20 TL ve 5 TL değişti mi? 20 TL ve 5 TL banknotlarda neler değişti?
Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor
Türkiye'deki Fransız şirketlerden yeni yatırımlar
Dolarda son durum ve küresel piyasalarda enflasyon endişesi
TL için stopaj uzatılıyor
Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu
Fatiha suresinin Türkçe okunuşu

TIMETURK / DÜNYA / United Airlines, aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracak

United Airlines, aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracak

ABD'li havayolu şirketi United Airlines, Kovid-19 aşısı olmayı reddeden yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-09-29 08:59:33
United Airlines, aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracak

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılama devam ederken, büyük ya da küçük ölçekli çok sayıda işletme de çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor.

Chicago merkezli havayolu şirketi United Airlines, şirkette çalışan personelin yüzde 99'unun bu pazartesi gününe kadar aşı olduğuna dair kanıt gösterdiğini açıkladı.

Şirket, şimdi, toplam işgücünün yüzde 1'ine tekabül eden yaklaşık 600 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

United Airlines'ın CEO'su Scott Kirby ve yöneticisi Brett Hart, salı günü çalışanlara gönderdikleri bilgilendirmede, "Bu inanılmaz derecede zor bir karardı, ancak ekibimizi güvende tutmak her daim birincil önceliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirmede, "United'ın ABD'deki tüm çalışanlarının aşı olmasını talep etmemiz oldukça basit bir gerekçeye dayanıyordu; insanlarımızı güvende tutmak ve gerçek şu ki, aşı zorunluluğu işlediğinde ve herkes aşılandığında herkes daha güvende olur" denildi.

'AŞI ZORUNLULUĞUNDAN SONRA İŞ BAŞVURULARINDA ARTIŞ'

Öte yandan şirketten yapılan açıklamada, çalışanlar için aşı zorunluluğu getirilmesinin ardından 'iş başvurularında artış yaşandığı' öne sürüldü.

United, ABD'de aşı zorunluluğuna riayet etmeyen çalışanlarını işten çıkaran dört hava yolu şirketinden biri.

6 ÇALIŞAN DAVA AÇTI

Halihazırda şirketin aşılanmış 67 bin çalışanının dışında kalan yaklaşık yüzde 3'lük bir azınlık, dini ya da tıbbi gerekçelerle muafiyet talep ediyor.

Geçen hafta şirketin 6 çalışanı, aşı olmaktan muaf çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma kararı nedeniyle United Airlines'a dava açmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN