UNICEF: Somali'de bu yıl 730 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, kıtlığın pençesindeki Somali'de ocak ve temmuz ayları arasında ülkedeki beslenme merkezlerinde 730 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

UNICEF Somali Direktörü Wafaa Said, Mogadişu'da yaptığı açıklamada "Ülkede yetersiz beslenme görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Ocak ve temmuz ayları arasında Somali genelindeki gıda ve beslenme merkezlerinde en az 730 çocuk yaşamını yitirdi. Ancak çok sayıda ölüm rapor edilmediği için rakamlar daha fazla olabilir." ifadelerini kullandı.

Beş yaşın altındaki çocukların neredeyse yarısının (yaklaşık 1,5 milyon çocuk) akut yetersiz beslenme riski altında olduğuna işaret eden Said, bunların 385 binin şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi görmesi gerekeceğini kaydetti.

Said, açlık çeken insanların kuraklığın yanı sıra el Şebab militanlarının uyguladığı şiddetten kaçmak için de omuzlarında çocuklarıyla uzun mesafeler kat ettiklerini dile getirdi.

BM yetkilisi, bazı çocukların da bu yolculuklar sırasında olumsuz şartlara dayanamayıp yaşamını yitirdiğini aktardı.

"Kuraklık nedeniyle çok sayıda su kaynağı kurudu. Bunların büyük bir kısmı aşırı kullanımdan ötürü kurudu ve acil su tedarikine ihtiyaç duyan yaklaşık 4,5 milyon insanımız var." diyen Said, "Yetersiz beslenen bir çocuk ne kadar yemek yerse yesin, içtiği su güvenli değilse iyileşemez." sözleriyle uluslararası kamuoyuna acil yardım çağrısında bulundu.

Beslenme merkezleri, şiddetli akut yetersiz beslenmenin yanı sıra kızamık, kolera ve sıtma gibi hastalıkları olan çocuklara hizmet veriyor.

Bu arada UNICEF, çocuklar arasında hastalık salgınlarının arttığı, son aylarda yaklaşık 13 bin şüpheli kızamık vakasının rapor edildiği ve bunların yüzde 78'inin beş yaşın altındaki çocuklar olduğunu bildirdi.

Keza Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Somali'nin bazı bölgelerinde bu yıl sonunda kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Somalili Bakan: El Şebab kuyuları bile ateşe verdi

Somali Glamudug eyaleti Enformasyon Bakanı Ahmed Shire de son aylarda 210 kişinin yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Shire, Reuters'a verdiği demeçte, "El Şebab beş kasabayı tamamen yaktı, kuyuları bile ateşe verdi. Bu insanlar hayvanlarının yarısının ölümüne neden olan kuraklıkla mücadele ediyordu. Geri kalan hayvanlarını da el Şebab yağmaladı." diye konuştu.

Shire, her biri en az yedi çocuklu yaklaşık bin ailenin bölgeden yaya olarak kaçtığını ve saldırı tehdidi nedeniyle bu kişlerin kurtarılamadıklarını aktardı.

El Kaide bağlantılı el Şebab örgütü, on yılı aşkın bir süredir askeri hedeflerin yanı sıra sivillere de saldırıyor.

"Binlerce kişi sadece iskeletten ibaret"

Başkent Mogadişu'nun hemen dışındaki yerinden edilmiş kişiler için kurulan bazı kampları idare eden Faduma Abdiqadir Warsame isimli yardım kuruluşu çalışanı, ekip arkadaşlarının son üç ayda 115 çocuk ve yaşlı insanı toprağa verdiğini dile getirdi.

"Geride kalan binlerce aile sadece iskeletten ibaret. Eğer hemen yardım edilmezse onlar da aynı akıbete uğrayacak" diyen Warsame, insanların çoğunun normal bir cenaze töreni düzenleyemeyecek kadar yoksul olduğunu ifade etti.

Ayrıca Warsame, "Çocuklar ara sokaklara ve duvar diplerine çöp gibi gömülüyor." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Danimarka Mülteci Konseyi Somali Ülke Direktörü Audrey Crawford da "Eğer hızlı hareket etmezsek hayal bile edilemeyecek boyutlarda çocuk ölümlerine tanık olacağız" sözleriyle trajedinin boyutunu anlattı.

Somali'ye yönelik mali yardımlar son dönemde artmış olsa da Birleşmiş Milletler'in 1,46 milyar dolarlık çağrısı şu anda yüzde 67 oranında finanse edilmiş durumda.

Ancak yetkililer daha fazlasına ihtiyaç olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Reuters, AFP .