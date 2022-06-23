UNESCO’dan korkutan açıklama: Dünyada risk altındaki 5 şehirden biri İstanbul!

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, yayımladığı yeni raporunda, meydana gelebilecek bir tsunaminin Akdeniz veya yakınındaki büyük şehirleri vurabileceğini açıkladı.

Özellikle Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'un tehlike altında olduğunu söyleyen örgüt, önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu belirtti.

UNESCO, tsunamilerin meydana geldiği Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki toplulukların genellikle tehlikelerin farkında olmasına rağmen, Akdeniz de dahil olmak üzere diğer kıyı bölgelerde hafife alındığını söyledi.

Yayımlanan raporda UNESCO, Akdeniz'deki yeni beş risk altındaki şehir ve bölgenin, daha önce açıklanan 21 ülkedeki diğer 40 "tsunamiye hazır" kasaba ve şehre katılacağını vurguladı.

Raporda, tsunami riski altında olduğu belirtilen beş şehir ise Marsilya, İskenderiye, İstanbul, İspanya'nın Atlantik kıyısında Cádiz yakınlarındaki bir kasaba olan Cannes ve Chipiona olarak açıklandı.

NTV'nin aktardığı bilgiye göre; "Tsunamiye hazır" programı, UNESCO'nun önümüzdeki hafta Lizbon'da düzenlenecek BM Okyanuslar konferansı öncesinde başlattığı daha geniş kapsamlı çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Programın amacı ise risk altındaki tüm toplulukların 2030 yılına kadar oluşabilecek bir tsunami durumunda ne yapacaklarını bilmelerini sağlamak olarak açıklanıyor.

Program ile ilgili konuşan Unesco baş tsunami uzmanı Bernardo Aliaga, "2004 ve 2011'deki tsunamiler bir uyandırma çağrısıydı" derken, “2004'ten bu yana çok yol kat ettik. Bugün daha güvendeyiz. Ancak hazırlık konusunda boşluklar var ve iyileştirmemiz gerekiyor, uyarıların ziyaretçiler ve topluluklar tarafından anlaşıldığından emin olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Akdeniz dahil okyanusun çoğunu kapsayan 12 tsunami uyarı merkezi kurmak için çalışmalar yapıldı" şeklinde konuşan Aliaga, "Akdeniz dahil çoğu bölgede tsunami riski hafife alınıyor" dedi. .