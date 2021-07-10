Umman Dışişleri Bakanı: İsrail ile normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad bin Hammud el-Busaidi, “İsrail ile normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız” dedi. Hamad, ülkesinin iki devletli çözüm temelinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanmasını desteklediğini vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad bin Hammud el-Busaidi, Şarku'l Avsat'a verdiği röportajda, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık arasında yarın (11 Temmuz) Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Neom şehrinde yapılması planlanan zirvenin, iki ülke arasında koordinasyon konseyinin kurulmasına tanık olacağını söyledi. Bedr bin Hamad ayrıca, “İsrail ile normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız” dedi.

İsrail ile ilişkiler hususuna değinen Bedr bin Hamad, ülkesinin iki devletli çözüm temelinde adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanmasını desteklediğini vurguladı. Bakan, aynı zamanda Umman'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra İsrail ile ilişkilerini normalleştiren üçüncü Körfez ülkesi olduğunu da reddetti.

Şarku'l Avsat muhabiri Mirza el-Huveylidi'nin “Birkaç gün önce İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. Umman Dışişleri Bakanlığı, görüşme sırasında, başta ‘başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması' olmak üzere Umman barış politikasının değişmezlerini vurguladığınızı açıkladı. Öte yandan İbrahim Anlaşmalarını memnuniyetle karşıladınız. Umman, üçüncü Körfez ülkesi olarak İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerleyecek mi?” sorusuna Bakan Bedr, “ Umman, iki devletli çözüme dayalı adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın sağlanması ilkesine inanmaktadır. Arap barış girişimi ve uluslararası meşruiyet tarafından onaylanan tek seçenek budur. Bahsettiğim gibi üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız. Filistin halkının meşru haklarının yanındayız ve devletlerin egemen kararlarına saygı duyuyoruz, tıpkı başkalarının bizim egemen kararlarımıza saygı duymasını beklediğimiz gibi” yanıtını verdi.

Kaynak: Şarkul Avsat

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