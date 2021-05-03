DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Alman filozof Habermas'tan BAE'nin ödülüne ret
Bakan Koca'dan o iddialara belgeli yanıt
Boko Haram’dan askeri üsse saldırı: 8 ölü
İsrail polisinden Filistinli göstericilere sert müdahale
Umman'da bayram namazı kılınmayacak
Bebeğinizi ay ay kontrol edebilirsiniz
Bakan Yanık'tan 1100 lira destek ödemesi paylaşımı
ABD'den Afgan hükümetine ''Taliban'' uyarısı
Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 130 milyonu geçti
Belediyeden açıklama: Bodrum’da duyulan yüksek sesin kaynağı belli oldu
Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz paylaşımı
Bağdat'ta koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
Prensipte anlaşma sağlandı! İşte Bruno Peres transferinin detayları
İçişleri Bakanlığı’ndan tam kapanma açıklaması: 8 soru daha yanıtlandı
Galatasaray 3 puanı 2 golle aldı!

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Umman'da bayram namazı kılınmayacak

Umman, korona önlemleri kapsamında bayram namazının kılınmayacağını açıkladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 01:22:22
Umman'da bayram namazı kılınmayacak

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi'nin başkent Muskat'ta düzenlenen toplantısı sonrasında Ramazan Bayramı süresince salgına karşı alınacak önlemler açıklandı.

BAYRAM NAMAZI KILINMAYACAK

Ramazan Bayramı'nda, ülkede bayram namazlarının kılınmasının yanı sıra ve kamuya açık alanlarda toplantıların yasaklandığı belirtildi.

Kararlarla "toplumun salgının risklerinden korunmasının amaçlandığı" ifade edildi.

Böylece Umman, salgın döneminde bayram namazının kılınmasına ilişkin karar alan ilk Arap ülkesi oldu.

Umman Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle 2 bin 43 kişi hayatını kaybederken 195 bin 807 vaka tespit edildi ve 176 bin 833 kişi iyileşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan