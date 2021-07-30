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TIMETURK / DÜNYA / Umman açıklarında İsrail gemisine saldırı

Umman açıklarında İsrail gemisine saldırı

İngiltere Savunma Bakanlığı, bir İsrailli ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-07-30 13:28:33
Umman açıklarında İsrail gemisine saldırı

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Orta Doğu'daki gerilimin adreslerinden biri olan Arap Denizi ve Umman Körfezi'nde bir gemi daha saldırıya uğradı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, bölgede bir İsrailli ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını duyurdu.

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları isimli bilgi servisi tarafından yapılan kısa açıklamada, olayın Umman'ın Mesire Adası'nın kuzeydoğusunda perşembe gecesi geç bir saatte meydana geldiği belirtildi.

Olayda korsanlık şüphesinin olmadığının yanı sıra Arap Denizi'nde cereyan eden olayla ilgili başka bilgi verilmedi. İsrailli yetkililerden de saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İsrail ile İran arasındaki gerginlik, bir süreden beri yüksek düzeyde devam ediyor.

Körfez bölgesi ve Arap Denizi bu gerilimin yansıma alanlarından biri.

Bölgede daha önce birden çok gemi faili meçhul saldırılara maruz kalmıştı.

Umman Körfezi'nde bulunduğu sırada İran donanmasındaki en büyük gemi de çıkan bir yangın sonucu batmıştı.

İsrail'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasıyla ilgili yürütülen müzakerelere tepkili tutumu da Tel Aviv ile Tahran arasındaki gerilimi körüklüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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