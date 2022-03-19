Uluslararası Uzay Sempozyomu, Yuri Gagarin'in ismini sansürledi

Rusya'nın Ukrayna işgaline tepkiler ve yaptırımlar sürerken, ABD'de 160 kuruluşun katıldığı Uluslararası Uzay Sempozyom'da, uzaya çıkan ilk insan Rus Yuri Gagarin'in ismi etkinliklerden kaldırıldı.

Ukrayna'yı işgal eden Ruslara karşı yaptırımlar sürerken, Amerika'da düzenlenen bir sempozyum'da ilginiç bir sansür olayı yaşandı.

ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Uluslararası Uzay Sempozyumu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını gerekçe göstererek 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan olan Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'in ismini etkinliklerden men etti.

Uzay ve teknolojide güncel gelişmelere yer veren Futurism sitesinin haberine göre, Colorado eyaletinin Colorado Springs kentindeki Uzay Sempozyumu konferansını gerçekleştiren Uzay Vakfı, uzay çalışmaları yürüten yaklaşık 160 kuruluşun katılımcı olduğu etkinliklerden Gagarin'in isminin çıkarılmasına karar verdi. Buna göre, “Yuri'nin Gecesi" isimli etkinlik “Uzay Kutlaması: Sıradakini Keşfet” olarak değiştirildi.

'RUS KOZMONOTUN SANSÜRLENMESİ BARIŞ GETİRMEYECEK'

Haberde, "Gagarin'in günümüz Rusya'sından tamamen farklı bir ülke olan SSCB'de uzaya çıktığını düşünürsek, bu karar Ukrayna halkıyla hayli şüpheli bir dayanışma gösterisi" ifadeleri yer aldı. Ukrayna'nın Chernihiv Stadyumu'nun isminin Yuri Gagarin Stadyumu olarak kalmaya devam ettiği de hatırlatılan haberde, "İnsanın uzaydaki başarılarını sözde kutlarken uzaya çıkan ilk insanın ismini silmek yeterince kötü. Rus kozmonotun adının sansürlenmesi barış getirmeyecek veya Ukraynalılar için herhangi bir iyiliği olmayacak" denildi.

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