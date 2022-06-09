Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görülen, uzaydaki bu gizemli gözler kime ait?

Uluslararası Uzay İstasyonunda çekilen fotoğraftaki 'gizemli gözler' merak konusu oldu. Peki ama dışarıdan astronotlara bakan bu gözlerin sahibi kim?

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) bir kozmonotu, pencereden uzaya baktığında çoğu zaman görmediği bir görüntüyle karşılaştı: Kendisine doğru bakan dört adet göz...

Kozmonot Sergey Korsakov, Rus kargo gemisinin uzay istasyonundan ayrılıp eve gitmesini izledikten sonra, "Progress MS-18 başarıyla yerinden çıktı ve ayrıldı" diye bir tweet gönderdi. Devamında işe şunu yazdı: "Ama bizi izleyen o kaçak yolcular kim?"

Korsakov, bu "gözlerin" ne olduğunu tabii ki biliyordu. Ama Twitter üzerindeki yanıtlar, Dr. Who'nun Dalek'lerinden Star Wars'un R2D2 ve Jawa'larına kadar geniş bir aralığa yayıldı.

Korsakov, aslında bir kargo gemisinin bileşenleri olan"boncuk gözlü izleyicilerin" yakın çekimini de paylaştı. Araç, yakıt, araştırma ekipmanı, oksijen, su ve yiyecek de dahil olmak üzere ISS'ye yeniden ikmal yapıyordu, ancak tek görevi bu değildi. Uzay aracı aynı zamanda ISS'nin yörüngesini düzeltmek için de kullanılıyor. Bu düzeltme işlemi ISS'nin giderek artan uzay çöplüğünün yolundan kaçmasına yardımcı da oluyor. Ayrıca uzay istasyonunun Dünya'ya fazla yaklaşmasını da önlemek için istasyona bağlı olduğu sırada iticilerini kullanıyor.

Kozmonot Oleg Artemyev, Rus devlet gazetesi TASS ile yaptığı görüşmede, NASA tarafından ISS Progress 79 olarak bilinen, 214 gün boyunca ISS'e bağlı kalan aracın 1,3 ton çöp, ömrünü tamamlamış ekipman ve enkazı geri aldığını söyledi. Araç, işinin tamamlanması ile gezegene dönüşünü Pasifik Okyanusu üzerinde ateşli bir şekilde Dünya'nın atmosferinde yanarak sonlandırdı.

Kaynak: chip.com.tr .