Uluslararası mahkeme FETÖ/Cihan Medya davasında Türkiye'yi haklı buldu

Uluslararası tahkim mahkemesi, Belçika'da kurulan ve Cihan Medya hisselerinde hak iddia eden paravan şirketi haksız buldu.

Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Türkiye'yi haklı buldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Cihan Medya Dağıtım AŞ hisselerinin yüzde 99,94'ünün sahibi olduğunu iddia eden Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusunun sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, dava açan paravan şirketi, uzun yıllar FETÖ/PDY örgütüne finansman sağlanmasında önemli işlev yürüten Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD) üyesi Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu, Ali Aktan, Musa Soydemir ve Kemal Soydemir gibi isimlerin Belçika'da kurduğu, sonrasında Orhan Azizoğlu'nun ortak olduğu anımsatıldı.

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi nezdindeki davada Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde TMSF'nin görevlendirildiği tahkim davasında; hakem heyetinin 20 Eylül tarihli kararıyla yargılama sona ermiş, FETÖ/PDY mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddialar kabul görmemiş ve davada yetkisizlik kararı verilmiştir. Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir. Söz konusu davada, yerli ve yabancı hukuk bürolarının da destekleriyle, FETÖ/PDY üyelerinin 126 milyon avro tazminat talebi reddedildiği gibi, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verilmiştir."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.