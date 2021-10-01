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Uluslararası Basın Enstitüsünden Kaşıkçı için adalet çağrısı
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Uluslararası Basın Enstitüsünden Kaşıkçı için adalet çağrısı

Uluslararası Basın Enstitüsü, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Kaşıkçı için uluslararası topluma bu ülkeyi gazetecinin cinayetinden sorumlu tutması çağrısında bulundu.

1 Saat Önce
2021-10-01 21:30:39
Uluslararası Basın Enstitüsünden Kaşıkçı için adalet çağrısı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 3 yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı için adaletin tecelli etmediğine dikkati çekerek, uluslararası topluma bu ülkeyi gazetecinin cinayetinden sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan IPI'dan yapılan açıklamada, 2 Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümünde suçluların gereken cezaya çarptırılmamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülme süreci ve olayın üzerinden geçen bunca zamana karşı somut bir gelişme yaşanmadığının altı çizildi.

IPI Müdür Yardımcısı Scott Griffen'ın olaya ilişkin görüşlerine de açıklamada yer verildi.

Griffen, Kaşıkçı'nın Suudi yönetiminin emriyle korkunç bir şekilde öldürülmesinin üzerinden üç yıl geçtiğini vurguladı.

Uluslararası toplum tarafından gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalmasının sonlandırılmasına yönelik verilen sözler ve çok sayıda açıklama yapıldığına işaret eden Griffen, şunları kaydetti:

"Ancak buna karşı eleştirel bir gazetecinin yüzsüzce ortadan kaldırılması nedeniyle, Batı ülkelerinin uzun yıllara dayanan müttefiki Suudi Arabistan'ın elle tutulur bir bedel ödememesi söz konusu. IPI olarak, bu davada (sorumluların) cezasız kalmasının devam ediyor olmasını kınıyoruz. Bu gaddar eylem için tam anlamıyla hesap sorulmasını talep etmeyi sürdüreceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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