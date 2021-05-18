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Uluslararası Af Örgütünden İsrail'in saldırılarının soruşturulması çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini bildirdi.

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18.05.2021 16:15:42
Uluslararası Af Örgütünden İsrail'in saldırılarının soruşturulması çağrısı

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında, çocukların ve kadınların yaşamını yitirdiğine, bazen bir ailenin tüm fertlerinin öldüğüne, Filistinli sivillerin yaşamlarının hiçe sayıldığına ve sivil yapıların yerle bir edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, saldırıların insanlığa karşı suç veya savaş suçları kapsamında soruşturulması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Salih Higazi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği dört ölümcül saldırıdan önce uyarı yapmadığına dair belgelerin bulunduğunu ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) bu saldırıları acil soruşturmaya çağrıldığını ifade etti.

Higazi, İsrail'in sivil yerleşimlere yönelik içeride siviller varken uyarı yapmadan saldırılar düzenleyerek zaten 2007'den bu yana yasa dışı abluka uygulayarak cezalandırdığı Filistinlilerin yaşamlarını hiçe saydığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Saldırıların düzenlendiği bölgede yaşayanların Uluslararası Af Örgütüne saldırıların yapıldığı tarihte bölgede hiçbir savaşçının veya askeri unsurun olmadığı bilgisini aktardığını ifade eden Higazi, "Sivilleri, sivil mülkleri ve altyapıyı kasten hedef alan saldırılar orantısız saldırılardır ve savaş suçudur. Filistin'deki duruma ilişkin aktif bir soruşturma yürüten UCM bu saldırıları da acilen savaş suçu olarak soruşturmalıdır." dedi.

Salih Higazi, devletlerin ayrıca savaş suçu işleyenler üzerinde evrensel yargı yetkisi kullanmayı da düşünmesi gerektiği vurgulayarak bu suçların cezasız kalmasının, daha önce de İsrail'in Gazze'ye yönelik belgelenen hukuksuz saldırılarının ve sivil katliamlarının artmasından başka bir şeye hizmet etmediğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e çıktı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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