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Uluslararası Af Örgütü: İsrail yasa dışı ve aşırı güç kullanıyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail güvenlik güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli barışçıl göstericilere karşı defalarca, yasa dışı ve aşırı güç kullandığını bildirdi.

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11.05.2021 19:52:02
Uluslararası Af Örgütü: İsrail yasa dışı ve aşırı güç kullanıyor

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında, bölgedeki son gelişmeler bağlamında, örgütün, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerini açık oturum düzenlemeye çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, İsrailli yetkililere, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki zorunlu tahliyeleri derhal durdurması ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ten sürmekte olan zorla yerinden edilmelerine son vermesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, açıklamada, tüm taraflar uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve sivillere zarar vermekten kaçınmak için mümkün olan tüm önlemleri almaya davet edildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Saleh Higazi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in, var olma haklarını savunan ve zorla yerlerinden edilmelerini protesto eden Filistinlilere karşı öfkesini sürdürmesine izin verilmemeli. Acil bir adım olarak, BM Güvenlik Konseyi üyelerini açık oturum düzenlemeye ve Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörüne üye devletlere brifing vermesi çağrısında bulunuyoruz."

Açıklamada, barışçıl göstericilerin keyfi olarak tutuklandığı, aşırı güç kullanıldığı ve göstericilere karşı ses ve sersemletici el bombası kullanıldığının da belgelendiğine yer verildi.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 9'u çocuk, 1'i kadın 25 Filistinli şehit olmuş, 115 kişi yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan