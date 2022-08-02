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Ülkeyi sarsan olay! Bir senatörün gölde cesedi bulundu

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, senatör Zulma Gomez'in bir gölde cesedine ulaşıldı.

2 Saat Önce
2022-08-02 07:26:59
Ülkeyi sarsan olay! Bir senatörün gölde cesedi bulundu

Paraguay basınında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Alto Parana bölgesine bağlı Acaray Gölü'nde, ceset bulundu.

Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin 61 yaşındaki senatör Gomez'e ait olduğu ortaya çıktı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Gomez'in ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı bildirildi.

Gomez'in göle düşmesi sonucu, başını sert bir kayaya çarparak hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmasına rağmen görgü tanığı Gomez'in torunu, senatörün göle düştüğünü görmediğini belirtti. .

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