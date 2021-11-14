Ülkeyi akrepler bastı! 3 ölü, en az 450 yaralı

Mısır’da akrep sokması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken en az 450 kişi de zehirlendi.

Mısır'da yaşanan şiddetli fırtınalar sonrasında akrepler caddeleri ve evleri bastı. Ülkenin güneyindeki Aswan şehrinde ise akrep sokması şikayetleri arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, akrep sokması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 450'den fazla kişi de zehirlendi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri dağlara ve çöllere yakın sağlık merkezlerinin ekstra doz panzehir sağladığını açıklarken, doktorlar akrep sokmasına karşın insanların aşı olmaları gerektiğini bildirdi. İnsanların evlerinde kalması ve özellikle ağaçlık bölgelerden uzak kalması uyarısı yapıldı.

Mısır, dünyadaki en zehirli akreplerden biri olan 'şişko kuyruk akrepleri'ne ev sahipliği yapıyor. Bu akreplerin zehirleri insanı 1 saat içerisinde öldürebilecek güçte olduğu ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.