Ülkede yükselen vakaların sonucu: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi

Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Pazar günü ülkenin 9 bölgesinin yerel liderleriyle internet üzerinden bir toplantı düzenleyen Başbakan Alexander Schallenberg, "Aşılanma oranını yükseltmeliyiz. Utanç verici derecede düşük" dedi. Cuma günü Yukarı Avusturya ve Salzburg hakkında kapanma kararları açıklanmıştı; pazar günü ise yasaklar ülke geneline genişletildi.

Avusturya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i koronavirüse karşı tamamen aşılandı. Bu Batı Avrupa'daki en düşük aşılanma oranlarından biri.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, aşı olmayanların sadece iş ve ana ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapmak için evlerinden çıkabileceğini ifade etti. 12 yaşın üzerindekiler için geçerli olacak kısıtlamaların ilk etapta 10 gün süreceği belirtildi.

Birçok yetkili, nüfusun belli bir bölümüne kısıtlama getirdiği için böyle bir düzenlemenin uygulanıp uygulanamayacağını tartışıyordu. Schallenberg ve İçişleri Bakanı, kısıtlamalara uyulmasını sağlamak için polis kontrol noktaları kurulacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.