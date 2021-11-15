DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Manisalı öğrenciler sağlıklı yaşam için 22 kilometre bisiklet sürdü
Kosova Mamuşa'daki seçimi yine Türk aday kazandı
Alparslan'ın eşi kim? Alparslan'ın kaç tane eşi (karısı) var? Alparslan Akça Hatun'dan sonra kiminle evlendi?
3600 Ek Gösterge Çıktı mı? 3600 Ek Gösterge Nedir? Kimleri Kapsayacak?
Kuzey İrlanda - İtalya maçı canlı yayınlanacak mı?
Ronaldo şokta!
WhatsApp'a beklenen özellik geldi: Artık sadece izin verdiğiniz kişiler görebilecek
Twitter'ın abonelik hizmeti 'Twitter Blue' ile gündem daha kolay takip edilecek
Alparslan'dan sonra tahta kim geçti? Alparslan'dan sonra kim sultan oldu?
'Kürtlerin oyunu almayan hiçbir partinin iktidarda kalabilme ve iktidara gelme şansı yok'
Wuhan'da 18 virüs bulundu, yeni salgın korkusu yayılıyor
Büyük Selçuklu devleti nerede kuruldu? Büyük Selçuklu Devleti kurucusu kim?
Borsa'da yükseliş sürerken, bir hisse tavan yaptı
Ülkede yükselen vakaların sonucu: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

TIMETURK / DÜNYA / Ülkede yükselen vakaların sonucu: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi

Ülkede yükselen vakaların sonucu: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi

Vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığı Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

2 Saat Önce
2021-11-15 10:05:33
Ülkede yükselen vakaların sonucu: Aşısızlara sokağa çıkma yasağı getirildi

Pazar günü ülkenin 9 bölgesinin yerel liderleriyle internet üzerinden bir toplantı düzenleyen Başbakan Alexander Schallenberg, "Aşılanma oranını yükseltmeliyiz. Utanç verici derecede düşük" dedi. Cuma günü Yukarı Avusturya ve Salzburg hakkında kapanma kararları açıklanmıştı; pazar günü ise yasaklar ülke geneline genişletildi.

Avusturya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i koronavirüse karşı tamamen aşılandı. Bu Batı Avrupa'daki en düşük aşılanma oranlarından biri.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, aşı olmayanların sadece iş ve ana ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapmak için evlerinden çıkabileceğini ifade etti. 12 yaşın üzerindekiler için geçerli olacak kısıtlamaların ilk etapta 10 gün süreceği belirtildi.

Birçok yetkili, nüfusun belli bir bölümüne kısıtlama getirdiği için böyle bir düzenlemenin uygulanıp uygulanamayacağını tartışıyordu. Schallenberg ve İçişleri Bakanı, kısıtlamalara uyulmasını sağlamak için polis kontrol noktaları kurulacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş