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Ülkede istifa depremi! Tüm bakanlar görevi bıraktı

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle gerçekleştirilen yoğun protestoların ardından tüm bakanlar istifasını sundu.

2 Saat Önce
2022-04-04 08:16:53
Ülkede istifa depremi! Tüm bakanlar görevi bıraktı

Sri Lanka'da, ekonomik kriz nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar bitmek bilmiyor. Bu gelişmelerin akabinde Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanlar istifasını sundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

BBC'deki habere göre, Eğitim Bakanı Dinesh Gunawardena, Başbakan Rajapaksa'nın görevine devam edeceğini belirterek kabinenin diğer üyelerinin başbakana istifa mektuplarını sunduğunu kaydetti.

İstifa eden 26 bakan arasında yer alan Başbakan Rajapaksa'nın oğlu Gençlik ve Spor Bakanı Namal Rajapaksa, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin halk ve hükümet için istikrar sağlanmasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

Sri Lanka'da polis, sokağa çıkma yasağına karşı gelerek gösteri düzenleyen protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor. .

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