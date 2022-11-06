Ülkede dehşet! Yolcu uçağı göle düştü
Tanzanya'da içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu uçak Viktorya Gölü'ne düştü.
2022-11-06 12:49:07
Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşen uçaktaki çok sayıda yolcunun kurtarıldığını söyledi.
Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta kaç yolcu olduğu henüz açıklanmadı. .
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