Ülkede dehşet! Terk edilmiş kamyonda onlarca ceset bulundu

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde 46 göçmen, bir tırın dorsesinde ölü bulundu., en az 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 46 kişi ölü bulundu. Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor. San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. .