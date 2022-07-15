Ülke savaş alanına döndü: Çeteler arası kanlı çatışma

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çeteler arasında çıkan çatışmalarda bir haftada 89 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İnsan Haklarını Koruma Ulusal Ağı isimli sivil toplum kuruluşun, "En az 89 kişi öldürüldü ve 16 kişi kayıp" açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca 74 kişinin ateşli silahlar veya 'soğuk silahlar' tarafından yaralandığı belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre Port-au-Prince'in en yoksul ve en yoğun nüfuslu bölgelerinden Cite Soleil'de geçen perşembeden bu yana tüm gün boyunca silah sesleri duyuluyor. Bölgede yaşayan binlerce ailenin çatışmalar sebebiyle evlerinden çıkamadığı ve bu sebeple gıda ile suya erişim sağlayamadığı belirtildi.

AFP, bazı insanların kendi evlerinin içinde kurşunlara hedef olduğunu ancak bölgeye ambulans girmesine izin verilmediği için yardım alamadıklarını belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar, bölge içerisinde 15 kişiyi ameliyat edebildiklerini bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Mumuza Muhindo, "Brooklyn'e (Cite Soleil'de şiddetin en yoğun olduğu bölge) giden yolda çürüyen veya yanmış cesetler gördük. Bunlar çatışmalarda ölmüş veya kaçmaya çalışırken ölmüş insanlar olabilir. Burası gerçek bir savaş alanı" dedi.

Cite Soleil'de şehrin petrol terminali bulunduğu için şehre yakıt dağıtımı da yapılamıyor.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı. Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

Kaynak: T24 .