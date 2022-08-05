Ülke fakirlik içinde yüzerken bakanlara devlet kasasından tatil!

Mısır’da hükümetin bakanlar ve bakanlıklarda çalışan görevlilere Akdeniz sahillerinde bedava tatil imkânı hakkı getiren düzenlemesi ülkede tartışmalara sebep oldu.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Enflasyonun tavan yaptığı Mısır'da milyonlarca vatandaşlar, yaz tatilinden mahrum kalırken, bakanlara devlet kasasından lüks tatil hakkı tanındı.

Mısır'da hükümetin bakanlar ve bakanlıklarda çalışan görevlilere Akdeniz sahillerinde bedava tatil imkânı hakkı getiren düzenlemesi ülkede tartışmalara sebep oldu.

Bakanlara, gazetecilere bedava tatil!

El-Arabi el-Cedid'in aktardığına göre; Mısır'da bakanlar ve aileleri ile bakanlıklarda çalışan memurlar ve gazetecilere lüks tatil imkânı tanındı. Buna göre; bu kesimlere Akdeniz'in çeşitli kentlerindeki sahil manzaralı villalarda yaz ayları boyunca çeşitli günlerde tatil yapma imkânı tanındı. Bakanlardan gazetecilere kadar geniş yelpazedeki tatil yolcularının bütün masrafları devlet hazinesinden karşılanıyor.

Perşembe gidiş, Cumartesi akşamı dönüş!

Bu kapsamda hafta tatilinin başladığı Perşembe gününden tatilin bittiği Cumartesi akşamına kadar çok sayıda otobüs Kahire'den Akdeniz sahilindeki kentlere yolcu taşıyor.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 9 yıl önce seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye gerçekleştirdiği darbe sonrası girdiği ekonomik darboğazdan bir türlü çıkamayan ülke, özellikle Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ekonomide oldukça zor günlerden geçiyor. IMF başta olmak üzere pek çok uluslararası kurum, Mısır ekonomisinin çöküşü uyarılarında bulunuyor.