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Ukraynalılara ‘Rusya'yı acil terk edin’ çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

2 Saat Önce
2022-02-23 17:02:51
Ukraynalılara ‘Rusya'yı acil terk edin’ çağrısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya artan saldırganlığı" nedeniyle Rusya'daki konsolosluk hizmetlerinde kısıtlamalar olabileceği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna vatandaşlarına Rusya'yı ziyaret etmekten kaçınmaları ve orada bulunanların da bir an önce bu ülkeyi terk etmeleri tavsiye edildi.

Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti. AA .

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