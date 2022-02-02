Ukraynalı vekillerden Türkiye'ye bayraklı teşekkür

Ukraynalı milletvekilleri Rusya ile yaşanan gerginlikte ülkelerine destek olan ulusların bayraklarını teşekkür etmek amacıyla parlamentoda açtı. Kürsünün önünde toplanan milletvekilleri Türkiye, NATO, Kanada, İngiltere, ABD, Danimarka ve Çekya gibi ülkelerin bayraklarını açtı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı 100 bin asker ve askeri teçhizatla işgal tehdidi yaratması ve bunun karşılığında Batılı ülkelerde NATO'nun Ukrayna'yı üye olarak almama sözü de dahil bazı güvenlik garantileri istemesi ile süregelen gerginlikte Amerika Birleşik Devletleri ve NATO üyesi birçok ülke Ukrayna'ya destek veriyor.

Eurunews Türkçe'nin haberine göre; Rada olarak bilinen Ukrayna parlamentosu, bu desteğe "teşekkür ve Rus saldırganlığına tepki" niteliğindeki eyleme sahne oldu. Kürsünün önünde toplanan milletvekilleri Türkiye, NATO, Kanada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Çekya gibi ülkelerin bayraklarını açtı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy de bu desteği vurgulamak adına ülkesini ziyaret eden İngiltere, Polonya ve Hollandalı siyasetçilere teşekkür etti ve İngiltere, Polonya ve ülkesi arasında yeni bir siyasi işbirliğinin başlayacağının işaretini verdi.

Gönderilen desteğe rağmen Batılı ülkelerin Rusya'nın saldırıya geçmesi halinde birliklerini göndererek bizzat savaşmayı taahhüt etmemesi dikkat çekiyor.

Zelenskiy yeni bir yasa tasarısı hazırlanarak ülkesindeki asker sayısının önümüzdeki üç yıl içinde 100 bine çıkarılacağını duyurmuş, bu kararın savaş yaklaştığı için değil, barış için olduğu vurgusu yapmıştı. .