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Ukraynalı vekil Putin'i savununca ortalık karıştı: Gazeteci canlı yayında saldırdı!

Ukrayna'da yayınlanan bir siyasi programın çekimleri sırasında, Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı milletvekili Nestor Shufrych birbirine girdi.

1 Saat Önce
2022-02-19 15:03:53
Ukraynalı vekil Putin'i savununca ortalık karıştı: Gazeteci canlı yayında saldırdı!

Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gerilim dünyada savaş tedirginliğine neden olurken her iki ülkede de tansiyon oldukça yüksek.Ukrayna'daki en popüler siyasi programlardan birisi olan "Freedom of Speech' (Konuşma özgürlüğü) stüdyosu akılamaz bir kavgaya sahne oldu.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Cuma günü yayınlanan programın konukları arasında eski Cumhurbaşkanı Pedro Poroshenko, Ukrayna eski Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve Güvenlik Konseyi eski başkanı Oleksandr Daniluk vardı. Sakin başlayan programda tansiyon bir anda yükseldi.

"PUTİN'E ASLA KATİL DEMEM"

Program esnasında Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov ile Ukraynalı Rus yanlısı milletvekili Nestor Shufrych arasında tartışma çıktı. Milletvekili Nestor Schufrich, Putin'e asla 'katil' demeyeceğini belirterek bir gün mutlaka müzakere masasına oturulacağını söyledi.

CANLI YAYINDA TOKAT ATTI

Tam bu sırada, Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, "Halkımız böyle zor bir durumdayken bu iki hainin utanç verici söylemlerini dinlemek zorunda kalıyor" dedi ve Rus yanlısı Shufrych'e tokat attı. Shufrych karşılık vermek için ayağa kalktı. Arbedenin büyümesi ile ikisi birden yere yığılıp kavgalarına bir süre yerde devam etti.

SEYİRCİ DEHŞETE DÜŞTÜ

Dehşete düşen konukların "Dur!" diye bağırmalarına aldırmadan birbirini yumruklayan ikili konukların araya girmesiyle durduruldu. .

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