Ukraynalı 'Mata Hari' Rus askerlerini flörtle kandırmış

Savaş nedeniyle Herson’daki evinden kaçmak zorunda kalan Ukraynalı genç bir kadın, Rus birliklerinin izini sürmek ve bulundukları yeri ortaya çıkarmak için bir flört uygulaması aracılığıyla Rus askerlerini kandırdı.

Adı Lisa olarak açıklanan 18 yaşındaki kadın, Rus askerlerinin gönderdiği konum bilgilerini ve silah fotoğraflarını uzmanlarla paylaşarak, onların ifşa olmasını sağladı. Lisa'nın çabaları, üst rütbeli sevgililerinden gizli bilgiler toplayan Birinci Dünya Savaşı'nın Alman casusu Mata Hari'yi anımsattı.

Dailymail'in haberine göre Lisa adlı Ukraynalı genç kadın, bir flört uygulamasında sahte bir profil oluşturarak askerlerden hoşlanan genç bir Rus kadın olduğunu yazdı. Kısa süre sonra, metinler, videolar ve sesli mesajlar gönderen Rus askerleri ile sohbet etmeye başladı.

Lisa'ya ilham veren ise TikTok'ta bir Rus askeriyle arkadaş olan, nerede görev yaptığını soran ve Ukrayna ordusuna bilgi aktaran bir kadın oldu.

RUS ASKERLERDEN ALDIĞI BİLGİLERİ GAZETECİLERE GÖNDERDİ

Lisa'ya mesaj atan 24 yaşındaki Rus asker Ilgis Hafızov, düğün parası biriktirmek için askerlik yaptığını, ancak daha sonra nişanlısından ayrılarak bir araba almaya karar verdiğini söyledi. Lisa'ya "Bir BMW için para biriktiriyorum" diyerek övündü.

Lisa, ise bu bilgileri askerlerin yerlerini belirlemek için internet verilerini kullanan Slidstvo.info'dan araştırmacı gazetecilere aktardı.

Lisa, "Hepsi suçlu çünkü başka bir ülkenin sınırını silahlarla geçtiler. Ukrayna'ya çalmaya, öldürmeye geldiler” dedi.

RUS UÇAKLARININ VİDEOLARINI GÖNDERDİ

Lisa'nın flört uygulamasında mesajlaştığı farklı bir Rus askeri olan 19 yaşındaki Nikolai Izmailov ise genç kadını etkilemek için bir havaalanından yola çıkan Rus uçaklarının videolarının gönderdi. Söz konusu asker, Lisa'ya attığı mesajda, “Roketleri düşürmek ve Ukraynalıları öldürmek için bir baskın düzenliyoruz” dedi.

Izmailov, ayrıca Odesa ve Harkiv'e gitmeden önce işgal altındaki Herson'da arkasına park etmiş bir dizi helikopterle poz verdi.

Öte yandan, Lisa'nın kendisine gönderilen mesajları paylaştığı Slidstvo.info ayrıca, üst düzey bir Rus subayı tarafından kullanılan 'Altın Sülün' adlı konağın izini sürdü.

HERSON İLHAK EDİLDİ

Son olarak, geçen ay Herson'dan kaçan Lisa, Rus işgalinin hayatının paramparça olduğunu belirterek, "Doğup büyüdüğüm yerden ayrıldık ve şimdi oraya dönemeyiz, ama Ruslar orada oturuyorlar ve iyiler. Kötü bir şey olmamış gibi mutlular “diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aralarında Herson'un da bulunduğu Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini, Rusya'nın bu hafta resmi olarak ilhak ettiğini duyurdu.

41 YAŞINDAYKEN KURŞUNA DİZİLDİ

Mata Hari ilşki yaşayarak Fransız, İngiliz, Rus subay ve siyasetçilerden topladığı çok gizli askeri bilgileri, kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırdı. Alman askerî ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid'den Paris'e döndükten sonra, 13 Şubat 1917'de tutuklandı.

Mata Hari, hakkında kuvvetli delil bulunamamasına rağmen idama mahkûm edildi ve 15 Ekim 1917'de kurşuna dizildi.

NTV