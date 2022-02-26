Ukraynalı komutanın 'Bayraktar' paylaşımı gündem oldu

Rus ordusuna karşı savaşan Ukrayna ordusundan bir komutanın Rus askerlerine seslenerek 'Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun.Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın'' demesi gündem oldu.