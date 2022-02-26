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Ukraynalı komutanın 'Bayraktar' paylaşımı gündem oldu

Rus ordusuna karşı savaşan Ukrayna ordusundan bir komutanın Rus askerlerine seslenerek 'Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun.Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın'' demesi gündem oldu.

2 Saat Önce
2022-02-26 12:38:33
Ukraynalı komutanın 'Bayraktar' paylaşımı gündem oldu

Rusya lideri Putin'in emriyle Rus kuvvetleri 3 gün önce Ukrayna topraklarını işgal etti. Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil birçok şehri ağır saldırılara maruz kaldı. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu ise Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde Ruslara karşı koyuyor, bazı noktalarda ağır çatışmalar yaşanıyor. Zaman zaman Ruslara ait savaş uçakları düşürülüyor.

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ederken sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden bir saha komutanın Rus askerlerine "Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun. Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın." ifadelerini kullandı.

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Önceki gün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların, Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyurulmuştu.

Ekran Resmi 2022-02-26 12.43.12 .

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