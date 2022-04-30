Ukraynalı komutan, Erdoğan’dan yardım istedi

Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasını koruyan Ukraynalı komutan Sergiy Volına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

İşgalci Rus birliklerinin Mariupol'deki saldırılarının sürdüğünü vurgulayan Volına, yüzlerce yaralı asker ve sivilin bulunduğunu belirtti. Volına, “Dün sahra hastanemiz yıkıldı, yaralılara destek veremiyoruz. Türkiye'nin bizi güvenlik garantileriyle fabrikadan çıkarması için çağrıda bulunuyorum” dedi.

Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasını savunan Ukraynalı komutan Sergiy Volına (Serhiy Volina) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da yardım istedi. HaberTürk'e konuşan Volına, işgalci Rus güçlerinin saldırısı altında yaşam mücadelesi vermenin zorlaştığını dile getirdi. Rusya'nın etrafı kuşatmasına rağmen 2 ayı aşkın bir süredir direnen Ukrayna askerleri, dünyadan destek bekliyor.

Komutan Volına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben denizci Sergiy Volına(sağda). Şu anda Mariupol garnizonunda bulunan ve 65 gündür savaşan 36. deniz tugayındayım. Şu anda durum çok zor. Savaş bir gün bile durmadı. Düşman kara saldırıları düzenliyor. Kara ve deniz üslerine topçu sistemleriyle ateş ediyor. Tanklar, savaş araçları ve askerleriyle saldırı operasyonları yürütüyor”

SERGİY VOLINA: DÜN SAHRA HASTANEMİZ YIKILDI

Mariupol'deki son durumu Erdoğan'a aktaran Volına, “Şu anda yardıma ihtiyacı olan 600 yaralı asker ve yaralı sivillerimiz var. En küçüğü 4 aylık onlarca çocuk ve yüzlerce sivil kendisine güvenli yer arıyor. Daha dün sahra hastanemiz yıkıldı, ameliyathanemiz yok oldu. Yaralılara tıbbi destek veremiyoruz” dedi.

“YARDIMINIZA GÜVENİYORUZ”

Komutan Volına, Erdoğan'dan yardım talebinde bulunarak, “Şimdi Türk halkına ve Cumhurbaşkanına çıkarma prosedürünü uygulaması, Mariupol garnizonunu Türkiye'ye götürmek için mümkün olan her şeyi yapması, güvenlik garantileriyle bizi fabrikadan alması için çağrıda bulunuyorum. Yardımınıza çok güveniyoruz. Size minnettarız” dedi.

KırımHaberAjansı