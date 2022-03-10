Ukraynalı keskin nişancı Olena: Dünyayı nükleer düğmeye sahip bir manyaktan koruyoruz

Rusya’nın Şubat 2014’te Kırım’ı ilhak etmesiyle çıkan savaşta göreve başlayan Kievli Olena, kendisinin ve Ukraynalı yurttaşlarının tüm planlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından engellendiğini söyledi.

2014 yılında, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında, o zamanlar Donbass'ta olan cephede görev yapan ve üç buçuk yıl (2014-2017) gönüllü birliklerde keskin nişancı olarak savaşan Kievli Olena, DHA'ya konuştu: “Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi. Savaş evlerine kadar geldiğinde birçok barışçıl sivil kadın ve erkek orduya ve savunma birliklerine katıldı. İnsanlar çok öfkeli ve düşmanı çıplak elleriyle yok etmeye hazırlar. Artık sadece iki ülkenin savaş halinde olduğu bir Üçüncü Dünya Savaşı var. Rusya tüm medeni dünyaya karşı, Ukrayna tüm medeni dünya için savaşıyor.”

Rusya'nın Şubat 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle çıkan savaşta göreve başlayan Kievli Olena, gönüllü olarak katıldığı birliklerde keskin nişancı olarak görev yaptı. Olena, 2018'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı. 2020'de terhis olduktan sonra sivil hayata dönerek ailesine vakit ayırmaya karar verdi. Ancak 24 Şubat'ta başlayan savaş, Olena'nın bu planlarını ertelemesine neden oldu.

Olena, kendisinin ve Ukraynalı yurttaşlarının tüm planlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından engellendiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Olena, “Terhis olduktan sonra sivil bir hayat yaşamaya devam edeceğimi, hayatımı aileme adayacağımı, ikinci belgesel kitabımı yazıp yayınlayacağımı düşündüm.

Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi. Savaş evlerine kadar geldiğinde birçok barışçıl sivil kadın ve erkek orduya ve savunma birliklerine katıldı. İnsanlar çok öfkeli ve düşmanı çıplak elleriyle yok etmeye hazırlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar.

Rus propagandasına aldanan Rus askerleri, Ukrayna'da çiçeklerle karşılanacağını düşündüler. Ama mermilerle, uçaksavar ve tanksavar silahlarla karşılandılar. Düşman büyük kayıplara uğruyor” ifadelerini kullandı.

“KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİMLE NÖBET TUTUYORUM”

Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesiyle tekrar ülkesini savunmak için üniformasını giyen Olena, komutası altında olanları organize ettiğini, geceleri ise keskin nişancı tüfeği ile nöbet tuttuğunu belitti. Kievli Olena, geleceği için henüz net bir karara varmadığını ifade ederek, “Ukrayna'nın zaferinden sonra ne yapacağıma karar vereceğim” dedi. Ailesini, eşini ve çocuklarını bırakarak birçok kadının da cephede Rusya'ya karşı yerini aldığını ifade eden Olena, “Sağlık sorunları nedeniyle orduya katılamayan eşine çocuklarını bırakarak savaşmak için gelen bir kadınla tanıştım. Birlikte orduya hizmet etmek için gelen evli çiftlerle tanıştım, kadın ya da erkek fark etmeksizin tüm görevleri birlikte yerine getiriyorlar” dedi.

“DÜNYAYI NÜKLEER DÜĞMEYE SAHİP BİR MANYAKTAN KORUYORUZ”

Olena, tüm erkek ve kadınlara seslenerek, “Herkese hitap etmek istiyorum. Hem erkekler hem de kadınlar. Lütfen artık sadece kendimizi değil, tüm dünyayı nükleer düğmeye sahip çılgın manyaktan koruduğumuzun farkına varın. Biz kazanacağız, ama lütfen bizimle omuz omuza durun. Ukrayna'ya daha fazla silah verin, daha fazla Rus karşıtı yaptırım uygulayın, mültecilerimize yardım edin. Bize inanın, bizimle olun. Birlikte kazanacağız” diye konuştu. DHA .