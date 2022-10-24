Ukraynalı kadın asker: Elektrik şoku ve çekiçle işkence yapıldı

Ukraynalı bir kadın asker, Rus esaretinde tutulduğu 6 ay boyunca elektrik şoku ve çekiçle işkence gördüğünü anlattı. 26 yaşındaki Hanna O. adlı kadın, geçen hafta Ukrayna ve Rusya arasında yapılan mahkum takasında serbest bırakıldı.

Geçen hafta büyük bir mahkum takasından sonra eve dönen Ukraynalı bir asker, altı ay esaret altındayken kendisinin ve diğer kadınların Rus güçlerinin elindeyken işkence gördüğünü öne sürdü.

"BİZE HAYVAN GİBİ DAVRANDILAR"

Kendisini yalnızca Rusya'nın ilhak ettiği topraklarda bulunan ailesini korumak için Hanna O. olarak tanımlayan kadın, Ukrayna devlet haber ajansı Ukrinform'a yaşadıklarını anlattı. Hanna O. "Bize hayvan gibi davrandılar. Size daha fazlasını anlatacağım. Hayvanlar bile böyle bir davranışı hak etmez” dedi.

26 yaşındaki Hanna, savaşın en büyük takaslarından birinde geçen Pazartesi günü Rus esaretinden serbest bırakılan 12'si sivil olan 108 kadından biriydi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinin başkanı Andriy Yermak, savaşın Şubat ayında başlamasından bu yana ilk kez tamamen kadınlardan oluşan mahkum değişimi yapıldığını söyledi.

Ukrinform'un bildirdiğine göre, Hanna O., Ukrayna'nın 36. Deniz Tugayının bir parçası olarak Mariupol'da görev yaparken esir alındı. Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında haftalarca Rus kuvvetleri tarafından kuşatılıp bombalanırken mahsur kaldıktan sonra Mayıs ayında teslim olan Ukraynalı askerler arasındaydı. Hanna O, teslim olduktan sonraki altı ayı ise esaret altında geçirdi.

Hanna O., “Kadınları çekiçle dövdüler ve onlara elektrik akımıyla işkence ettiler. Bazı kadınları astılar. Yemekten hiç bahsetmiyorum. Köpeklere bile verilmez. Öyle bir yemekti. Ukraynaca konuştuğum için ellerimi kesmek istediler, bizi kaynar suyla haşladılar. Hayata tutunmamızı sağlayan tek şey eve dönme hayaliydi” dedi.

Diğer taraftan işkence, kime yapıldığına bakılmaksızın, Cenevre Sözleşmeleri'ne göre bir savaş suçu olarak kabul ediliyor. Ukrayna'nın Rusların elindeki topraklarda ilerleme kaydetmesinden bu yana benzer çok fazla hikaye ortaya atıldı.

Rus kuvvetleri geçen ay İzium'dan çıkarıldıktan sonra, Associated Press haber ajansı tarafından yapılan bir soruşturma şehirde siviller de dahil olmak üzere Ukraynalıların işkence gördüğü 10 yer tespit ettiğini açıkladı.

Bir kadın Washington Post'a yaptığı açıklamada, işkencenin ayrıntılarını tutulduğu yerin duvarlarına kazıdığını, böylece hayatta kalamazsa insanların başına ne geldiğini öğreneceğini söyledi.

BM, RUSYA'NIN BİRÇOK SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ KANISINA VARDI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görevlendirilen müfettişler ise Eylül ayında Rus kuvvetlerinin askerlere, sivillere ve hatta çocuklara karşı işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere birçok savaş suçu işlediği sonucuna vardı.

Raporlar, Rus güçlerinin Ukraynalı çocukları Rus olarak yetiştirmek için kendi istekleri dışında aldıklarını öne sürdüğü için, aynı zamanda bir savaş suçu da olabilecek zorunlu sınır dışı etme kanıtlarını da ortaya konuldu.

NTV