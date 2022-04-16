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TIMETURK / DÜNYA / Ukraynalı diplomattan Türkiye’ye ''Rusya ve Suriye'' çağrısı

Ukraynalı diplomattan Türkiye’ye ''Rusya ve Suriye'' çağrısı

Ukraynalı bir diplomat, Reuters'a yaptığı açıklamada bazı Rus gemilerinin hala Türkiye'den geçiş yaptığını ve Suriye'den malzeme getirebildiğini söyledi.

3 Saat Önce
2022-04-16 14:40:22
Ukraynalı diplomattan Türkiye’ye ''Rusya ve Suriye'' çağrısı

Uluslararası haber ajansı Reuters, Ukraynalı bir diplomatın, Türkiye'nin mevcut savaştaki tutumu ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. Buna göre diplomat, Ukrayna'nın, Rusya'nın işgaline karşı mümkün olduğunca fazla destek için bir NATO üyesi olan Türkiye ile birlikte çalıştığını ama Ankara'nın Moskova'yla da bağları olduğunu memnun olmasalar da anladıklarını söyledi.

'TÜRKİYE'DEN MÜMKÜN OLMAYAN BİR ŞEY TALEP ETMİYORUZ'

İsminin açıklanmamasını isteyen diplomat, "Türkiye yaptırımlara katılırsa seviniriz fakat bahsettiğim bu gerçeği de anlıyoruz. Türkiye'yi eleştirmek yerine mümkün olduğunca Türk tarafıyla çalışıyoruz ve mümkün olmayan bir şey talep etmiyoruz" diyerek Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirmeyi başaran tek ülke olduğunu hatırlattı.

'TÜRKİYE, RUSYA'NIN SURİYE'DEN NE GETİRDİĞİNİ İZLESİN'

Diplomat, savaşın başlamasından bu yana 100.000'den fazla Rus'un Türkiye'ye geldiğini ve bununla birlikte, aynı dönemde yaklaşık 85 bin Ukraynalının da ülkeye geldiğini söyledi.

Ukraynalı yetkili, Türkiye'nin, bazı Rus savaş gemilerinin boğazlarından Karadeniz'e geçişini de engellediğini ve böylece Ukrayna'nın Rus saldırılarına direnen kıyı kenti Odessa'yı "kurtardığını" ifade etti.

Bazı Rus gemilerinin ise hala geçiş yaptığını ve Suriye'den malzeme getirebildiğini belirten diplomat, "Türk tarafından Suriye'den Rusya'ya ne getirdiklerini izlemesini istiyoruz" dedi. .

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